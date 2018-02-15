Ödenmeyen İhtiyaç Kredisinin Sonuçları

Tüketicilerin acil nakit ihtiyaçları için bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredileri en çok tercih edilen krediler arasında yer alıyor. Finansal anlamda ihtiyaç sahibi olan ve zor durumda kalan kişilere bankalar belirli şartlar altında kredi verebiliyor. İhtiyaç kredisi alabilmek için bankalar tüketicilerin kredi notlarını incelemeye alıyorlar. Kredi notu yüksek olan tüketiciler ihtiyaç kredisinden hızlı bir şekilde faydalanabiliyorlar.

İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır?

Tüketicilerin nakit ihtiyaçları çerçevesinde bankalara başvurmaları halinde tüketici kredisi alabilecekleri belirtiliyor. Ancak tüketici kredisi almak isteyen vatandaşların öncelikli olarak bir banka değerlendirmesinden geçmeleri gerekiyor. Tüketicilerin daha önce bankalarla olan anlaşmalarına bakılarak ödemelerinde herhangi bir aksilik yaşanıp yaşanmadığı kontrol ediliyor. Dolayısıyla kredi notu banka kredilerinde en gerekli ayrıntılar arasında yer alıyor. Kullanılan ihtiyaç kredilerinin zaman geçmeden ödenmesi halinde her iki taraf açısından da herhangi bir sorun olmayacağı belirtildi. Ancak ihtiyaç kredisinin ödenmemesi durumunda bazı sorunlar ortaya çıkabilir.

Banka kredi borçlarının ödenmemesi halinde icra ve yasal takip gibi yollara en son başvurmayı tercih ediyor. Bu süreçte öncelikli olarak gerçekleştirilen uyarılar sonrasında kredi tutarı tahsil edilmek isteniyor. Bankada tüketicilerden kredileri tahsil etme aşamasında yorucu prosedürlerle uğraşmak istemediği için parayı direkt olarak müşteriden almak istiyorlar. Ödenmeyen borçlar için genellikle iki aylık bir süre veriliyor. Bu süreçte banka tarafından herhangi bir işlem yapılmıyor. Ardından borçluya borcunu hatırlatmak amacıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştiriliyor. Geçmiş borçların yazılı ya da telefon yoluyla hatırlatılmasının ardından gerekli uyarılarla birlikte yasal işlemler başlatılıyor. Genellikle borçlar 3. Dönemden sonra yasal takibe giriyor.

Borcu yasal takibe girmemiş olan kişilerin bu süreçte taksitlendirme imkanları bulunuyor. Ancak yasal takibe girdikten sonra mevcut borçların üzerine avukat masrafları da eklendiği için çok daha masraflı bir süreç başlıyor. Buna rağmen ödeme gerçekleşmemişse icra işlemleri başlatılır. Kişinin kendi adına evi ya da arabası varsa öncelikli olarak bu mallara el konuluyor. Ancak kişinin üzerine kayıtlı bir malı olmaması halinde maaşının belirli bir kısmına el konulacağı belirtiliyor. İhtiyaç kredisi ödenmezse banka tarafından başlatılan yasal işlemlerde borcun tahsil edildiği açıklandı.