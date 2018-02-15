Nokia Dijital Sağlık İşinde Sıkıntılı Günler Yaşıyor!

Telekomünikasyon sektöründe akıllı telefonların öncesindeki döneme damga vuran Finlandiya devi Nokia, telefon pazarında uzun seneler boyunca sürdürdüğü liderliğini Apple'a ve Samsung'a kaptıralı oldukça fazla zaman geçti. 2016 senesinde dijital sağlık işine adımını atan Nokia'nın bu işinde de oldukça sıkıntı çektiği belirtilliyor.

Bir zamanların telekomünikasyon devi Nokia'nın dijital sağlık şirketi olarak bilinen Withings için Finlandiya'da çalışan toplam 425 personelinin işine son vermeyi düşündüğü belirtildi.

Nokia Bilançosuna 141 Milyon Euroluk Zarar Yazmıştı

Hareket ölçer ve termometre üretimi yapan Fransız şirket Withings'i 2016 senesinde toplam olarak 170 milyon euro bedelle satın alan Nokia'nın, 2017 senesinin üçüncü çeyreği baz alındığında söz konusu şirketten konsolide bilançosuna 141 milyon euroluk zarar yazmak zorunda kaldığı ifade edilmişti.

Nokia, Withings'in zorlu pazar şartlarında büyüme fırsatları arayışı içerisinde olduğunu dile getirirken, dijital sağlık işlerinin stratejik incelemeye alındığının duyurusunu yaptı. Şirket tarafından incelemenin ardından alınacak olan karara yönelik herhangi bir olasılık hakkında da bilgi verilmedi.

Dev şirket daha öncesinde dijital haritalama şirketi olarak bilinen HERE'i, 2015 senesinde 2.8 milyar euro bedelle, BMW, Daimler ve Volkswagen'in de içerisinde bulunduğu ortaklar grubuna sattığını bildirmişti.

İşten Çıkarmalar Maliyet Azaltma Planının Bir Parçası

Öte yandan Nokia, 425 çalışanı içerisinde barındıran işten çıkarma planının ise, Alcatel-Lucent'in satın alımından sonra açıklanmış olan 1.2 milyar euro değerindeki maliyet düşürme planının bir parçası olduğunun altını çizdi. Dev telekomünikasyon şirketi Nokia'nın Finlandiya'da toplam olarak 6 bin 300 çalışanının, tüm dünya genelinde ise toplam olarak 102 bin 800 personelinin olduğu biliniyor.