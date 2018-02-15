Tekin: Ayıplı Malda Kargo Şirketleri de Dolaylı Yoldan Sorumlu
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Tekin: Ayıplı Malda Kargo Şirketleri de Dolaylı Yoldan Sorumlu


Tekin: Ayıplı Malda Kargo Şirketleri de Dolaylı Yoldan Sorumlu
Tekin: Ayıplı Malda Kargo Şirketleri de Dolaylı Yoldan Sorumlu Tuğçe Gürel - Tarih: 15-02-2018 Saat: 16:45
Anasayfa Eko Gündem Tekin: Ayıplı Malda Kargo Şirketleri de Dolaylı Yoldan Sorumlu

Tüketiciler Birliği'nin Yönetim Kurulu üyesi Tekin, internet üstünden gerçekleştirilen alışverişlerde ürünün kusurlu çıkması halinde ya da koşulsuz cayma hakkını kullanmak istenmesi durumunda satış gerçekleştiren firma bulunamadığında dolaylı olarak kargo şirketlerinin de sorumlu olduğunu dile getirdi.

Tüketiciler Birliği'nin Yönetim Kurulu üyesi ve Konya Şube Başkan Vekili olarak görev yapan Ayhan Tekin önemli açıklamalarda bulundu. Tekin, internet kullanımının yaygın bir hale gelmesiyle doğru orantılı olarak mesafeli satışlarda da artış gözlemlendiğini vurgulayarak, ülkedeki nüfusun yüzde 60'lık diliminin internet kullandığını ve bu orandan yüzde 35'inin internet üstünden alışveriş gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ayıplarda Kargo Firmalarıda Sorumlu

En fazla cep telefonu, kozmetik ürünleri ve ilaçların satışlarında mağduriyet gözlemlendiğini ifade eden Tekin, söz konusu ürünlerin bir yerden diğer bir yere nakil araçları ile aktarıldığını ve bunu ise kargo firmalarının gerçekleştirdiğini söyledi. 

Kargo firmalarının da ürünlerle alakalı ayıplarda sorumlulukları olduğunun altını çizen Tekin, internet üstünden alışverişte bulunan tüketicilere önemli uyarılarda bulundu. Tüketicileri, kargo görevlileri geldiklerinde ürünlerin ambalajlarını açtırarak, kontrol ettirip almaları konusunda uyaran Tekin, kargo firmasının bundan imtina etmesi halinde teslim alınan bölüm üzerine "ürün kontrol edilmeden alınmıştır" ibaresi düşülerek, imza atılabileceğini vurguladı. 

14 Gün İçinde Cayma Hakkı 

Tüketicilerin, gelen ürünün kusurlu olması, verilen sipariş yerine farklı bir ürünün gelmesi ya da ürünün kusurlu olmasa bile koşulsuz olarak cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, 14 gün içerisinde bu hakkından faydalanabileceğini söyleyen Tekin, söz konusu cayma bildiriminin iadeli taahhütlü bir şekilde firmaya bildirilmesinin daha uygun olacağının altını çizdi.

Tüketicilerin bahsi geçen bildirimi 14 günlük sürenin son gününde de gerçekleştirme hakkının bulunduğunu anımsatan Tekin, cayma bildirimiyle alakalı firmanın internet sitesinde yer alması gereken bilgilerde eksiklik bulunması halinde, bu durumun ayıbın hile ile gizlenmesini ortaya koyduğunu ve burada zaman aşımının söz konusu olmadığını sözlerine ekledi. 

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