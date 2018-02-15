İnteraktif Pazarlama Zirvesi Anadolu Turnesine Çıkıyor

Türkiye’nin en kapsamlı pazarlama etkinliği İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ), 12. Anadolu turuna İzmir’den başlıyor. Marketing Türkiye ve Marketing & Management Institute tarafından düzenlenen İPZ Anadolu 2018’in bu yılki konusu “Akıllı İşler” olacak. 22 Şubat’ta Swissotel Büyük Efes’te gerçekleşecek etkinlik kapsamında değişen dünyanın gerekleri ve iş dünyasına yansımaları tartışılacak. İnteraktif Pazarlama Zirvesi’nin bu yıl en heyecan uyandıran yeniliği ise İPZ Youth Zirvesi olacak. 23 Şubat’ta İzmir 9 Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan İPZ Youthgençlerle iş dünyasını “Akıllı Gelecek” temasıyla bir araya getirecek.

Marketing Türkiye ve Marke­ting & Management Institute tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsam­lı pazarlama etkinliği olan İnteraktif Pazarlama Zirvesi (İPZ) Anadolu 22 Şubat’ta İzmir’de başlayacak. 12 yıldır aralıksız olarak devam eden ve Türkiye’nin birçok ilini ziyaret eden İPZ Anadolu’nun bu yılki ana teması değişen ihtiyaçlar dikkate alınarak “Akıllı İşler” olarak belirlendi. Konferans dizisi kapsamında İzmir’in ardından, Gaziantep, Tekirdağ, Adana ve Bursa illeri ziyaret edilecek.

İPZ Anadolu KOBİ konferansları on iki yıldan bu yana iş dünyasının değişimi barındıran alanlarına odaklanarak bilgi aktarımı yapıyor. İş dünyasında ola gidene dikkati çekerek KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgiye kısa yoldan ulaşmalarına olanak sağlayan İPZ Anadolu KOBİ, her yıl konferans konularını bir ön ziyaretle zirvenin gerçekleştirileceği ilin kanaat önderleriyle yapılan toplantılarda belirliyor.

İPZ Anadolu KOBİ Konferansları bir buluşma platformu olarak konumlanırken, Anadolu iş dünyasını geleceğe hazırlanması konusunda önemli bir misyon da üstleniyor. Garenta Ana Sponsorluğunda; Arçelik, Yapı Kredi Bankası ve Digital Partners’ın desteğiyle gerçekleşen İPZ Anadolu KOBİ’de ilham veren konuşmacılar ve ufuk açan sunumlar katılımcılarla buluşuyor.

İzmir İlham Veren Sunumlara Sahne Olacak

Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni ve Marketing Management Institute (MMI) Türkiye Başkanı Günseli Özen’in açılış konuşmasıyla başlayacak olan zirvede ilk konuşmacı “Asıl Bildiklerimiz Bizi Öldürüyor” başlıklı sunumuyla Future Bright Group Kurucusu Akan Abdula olacak. GarentaPRO Satış Müdürü Orçun Hafızoğlu “Problemleri Anlayan ve Çözüm Sunabilen Akıllı İş Modelleri” konusunu anlatırken Psikolog Hasan Arslan “İlişkide Yeni Model: İnsan ve Araba” başlıklı sunumuyla zirvede yerini alacak. Yapı Kredi Kobi Merkezi Satış Kanalı ve İş Geliştirme Direktörü Burak Bıçaklar Türkiye’de Girişimcilik & Finansman Kaynakları”nı İzmirlilerle paylaşacak. Arçelik Pazarlama A.Ş. Türkiye Pazarlama Direktörü Mehmet Tüfekçi “Markalar Yolculuğu” adlı sunumunu yaparken Digital Partners CEO’su Tunç Günbey ise 2018’de Dijital Pazarlamadan Nasıl Yararlanabilirim?” sorusunu yanıtlayacak.

İPZ Youth Gençlerle Buluşuyor

İPZ Anadolu’nun bu yılki en önemli yeniliklerinin başında İPZ Youth etkinliği geliyor. Üniversite kampüslerinde gerçekleşecek etkinliklerde “Akıllı Kariyer, Gelecek” konseptiyle gençlerle buluşulacak. 2018’in ilk turunun İzmir ayağında 9 Eylül Üniversitesi’nde gerçekleşecek zirvede, kariyer yolculuklarına dair öğrenciler ilham veren konuşmacılarla bir araya gelerek geleceklerini nasıl şekillendirmeleri gerektiği yönünde önemli ipuçları elde edecek. Zirve, İPZ Anadolu KOBİ’nin bir gün sonrasında (23 Şubat 2018) gerçekleşecek.