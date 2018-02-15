Kredi Alma Süresi Ne Kadar?

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalara yaptıkları kredi başvurularının hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyorlar. Ancak değerlendirme süresi bazen uzun sürebiliyor. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi ve her alanda kullanılması ile birlikte başvuru sürecinin de hızlandığı öğrenildi. Krediye başvuru süresinin sonuçlanması genel anlamıyla birlikte bankaya ve istenilen kredi miktarına göre değişiklik gösterebilir.

Kredi Başvurusu Türleri

İnternetin pek çok alanda kullanılmasının ardından bankaların başvuru sürecinde tüketicilerin işini kolaylaştırmak için kullanılmaya başlaması süreci de hızlandırıyor. Kredi başvurusu internet bankacılığı üzerinden banka şubesine gitmeye gerek kalmadan gerekli formları doldurarak tamamlanıyor. Başvurunun genellikle aynı gün içerisinde incelenmesinden sonra tamamlanması amaçlanıyor.

İnternet kullanmak istemeyenler için mobil başvuru süreci de başlatıldı. SMS yoluyla birkaç dakika içerisinde kredi başvurusu yapmak mümkün. Tc kimlik numarası ile yapılan başvurunun değerlendirilmesinin ardından sadece birkaç dakika içerisinde geri dönüş yapılıyor.

Eski usul başvuru yapmak ve daha net bilgi almak isteyen tüketiciler için banka şubelerinden de başvuru imkanı sağlanıyor. Bankaya gidip gerekli belgeleri tamamlayan kişilerin başvuru değerlendirmesinin yapılmasının ardından kredi verilebiliyor.

Tüketiciler tarafından istenen kredi türüne ve kredi miktarına göre kredi çıkma süresi değişiklik gösterebilir. Küçük miktarlı olan ihtiyaç kredileri bankanın değerlendirmesinin hemen ardından aynı gün içerisinde veriliyor. Daha büyük kredi tutarları için bekleme süresi artabilir. Taşıt kredileri ise daha yüksek meblağlardan oluştuğu için bankanın araştırma süresi katı kurallara dayalı olmasından dolayı daha uzun sürebilir. SMS başvurusu yapılmış olmasına rağmen aynı gün içerisinde yanıt verilmeyebiliyor. Kredi alma süresinin en uzun olduğu kredi türü ise konut kredisi olarak ifade ediliyor. Kredi başvuru süresini kısaltmak isteyen kişilerin SMS ya da internet başvuru seçeneğini tercih etmeleri gerekiyor. Büyük bir sorun olması halinde ön onay aşamasında kredi başvurusunun reddedildiği açıklanıyor.