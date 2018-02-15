Amazon Fransa'daki İş Gücünü Artıracak
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Amazon Fransa'daki İş Gücünü Artıracak


Amazon Fransa'daki İş Gücünü Artıracak
Amazon Fransa'daki İş Gücünü Artıracak Tuğçe Gürel - Tarih: 15-02-2018 Saat: 17:12
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Dünya devleri arasında alanında öncü konumda bulunan Amazon, İngiltere ve Almanya'nın dışındaki en büyük Avrupa pazarını Fransa'da kurabilmek adına gözünü Fransa'ya çevirdi.

Çevrimiçi perakende devlerinden olan Amazon, uzun zamandır süregelen vergi anlaşmazlığını çözmesinden sonra İngiltere ve Almanya haricindeki en büyük Avrupa pazarını kurmak için gözünü Fransa'ya dikti.

Amazon 2 Bin Kişilik İstihdam İçin Hazırlanıyor

Amerikalı online ticaret devi Amazon, 2018 senesi içerisinde Fransa'da iki bin kişilik yeni istihdam yaratmayı planlıyor. Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Emmanuel Macron'un Davos Zirvesi'nde girişimciliği ve teknolojisi desteklediğini belirten açıklamalarının ardından dev şirket, Fransa'daki iş gücünü 3'te bir orandan fazla artırarak 2018 senesinin sonu itibariyle 7 bin 500 seviyesinin üstüne çıkarmaya hazırlanıyor. 

Geçtiğimiz sene içerisinde bin 500 kişilik yeni personel alımı gerçekleştiren şirketin özellikle dağıtım ve tasnif merkezlerinde görev alacak işçiler aradığı ifade ediliyor. Dağıtım hizmetleri çerçevesinde de istihdam oluşturulacağı ayrıca belirtiliyor. 

Amazon Fransa Başkanı olarak görev yapan Frederic Duval, öncesinde vermiş olduğu bir röportaj doğrultusunda, Fransa ekonomisinin kendilerine güven verdiğini ve yatırım yapmaya teşvik ettiğini dile getirmişti. Daha çok müşteri kazandıkça işlerin arttığına vurgu yapan Duval, bu çerçevede daha çok personel alımı gerçekleştirdiklerini dile getirmişti. Duval ayrıca, söz konusu seviyedeki faaliyetlerin sürdürülebilir olduğunu düşündüklerinden dolayı sürekli sözleşme ile alım yapılacağına işaret etmişti. 

İşsizlik Yüzde 8.9 İle Son 9 Yılın En Düşük Seviyesi Civarında

Öte yandan anlaşmanın, Fransa'nın uzun bir süredir beklenen ekonomik iyileşme döneminin istihdam oluşturmaya başladığına yönelik gelen son işaretlerden biri olduğu belirtiliyor. Ulusal İstatistik Ofisi Insee tarafından geçtiğimiz Salı günü içerisinde açıklanan veriler doğrultusunda Fransa'daki işsizliğin geçtiğimiz senenin son çeyreğinde yüzde 8.9 seviyesine gerilediği ve böylelikle neredeyse son dokuz senenin en düşük seviyesini gördüğü ifade edilmişti. 

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