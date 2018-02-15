Euro Bölgesi'nde Beklentilerin Üzerinde Büyüme Görülebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s tarafından, Euro Bölgesi'nde bu sene sonunda ekonomik büyümenin beklentilerin üstünde seyredebileceği belirtildi. Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından gerçekleştirilen açıklama doğrultusunda, yatırımcıların büyük bir bölümünün Euro Bölgesi baz alındığında ekonomik büyümenin bu sene sonunda yukarı yönlü bir sürpriz yapabileceği yönünde beklentilerinin bulunduğu ifade edildi.

Yarıdan Fazla Katılımcı Ekonomik İyileşmenin Artarak Süreceği Kanaatinde

Yapılan ankete katılım sağlayanların yüzde 55'lik bölümünün Euro Bölgesi'nde ekonomik iyileşmenin yükselerek süreceğini düşündükleri dile getirilirken, açıklama çerçevesinde ankete katılım sağlayanların yüzde 27'lik diliminin Avrupa Merkez Bankası'nın öngörüldüğü biçimden daha hızlı bir şekilde politika değişikliği yapmasını en büyük risk şeklinde gördüklerine dikkat çekildi.

AB Karşıtı Söylemlerin Artışı En Büyük Risklerden Görülüyor

Ankete katılım gösteren kişilerin yüzde 22'den oluşan bölümünün Avrupa Birliği karşıtı söylemlerindeki artışı en büyük risk şeklinde gördüğü dile getirilirken, yüzde 20'lik bölümünün ise İtalya ve İspanya'daki muhtemel olumsuz siyasi gelişmeleri en büyük risk şeklinde nitelendirdiği ifade edildi.

Yapılan anketin sonuçları bu şekilde açıklanırken, konu hakkında görüşlerine yer verilen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Ivan Palacios ise önemli değerlendirmelerde bulundu.

Euro Bölgesi Büyümesi Yaklaşık Yüzde 2 Seviyesinde Olabilir

Palacios, güçlü bir küresel ticaret büyümesinin de desteğinin alınmasıyla 2018 senesinde Euro Bölgesi büyümesinin yaklaşık olarak yüzde 2 seviyesinde olmasını öngördüklerine vurgu yaparken, olumlu finansman koşullarının, pozitif ticaret görünümü yatırımlarında güçlü büyümeye destek vereceğini sözlerine ekledi.