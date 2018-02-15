Önlem Alınmazsa Balıkçılık 5 Yıl Sonra Yok Olacak!

Karadeniz'de balık ihtiyacı konusunda tehlike çanları çalmaya devam ediyor. Ülkemizin balık ihtiyacının karşılandığı en önemli yerlerden birisi olan Karadeniz'de eğer gerekli olan önlemler alınmazsa 5 yıl sonrasına kadar balıkçılığın son bulma ihtimalinin dahi bulunduğu bildiriliyor.

Giresun'un Piraziz ilçesi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi Arslan yaptığı açıklamasında, Karadeniz'de balıkçılığın tükenmek üzere olduğunu belirterek çok acil önlemler alınması gerektiğini ve balıkçılık politikasının yeniden düzenlenmesi, aksi takdirde denizlerde balık avının imkansız hale gelebileceğini söyledi.

Özellikle son yıllarda denizlerdeki balık oranının düştüğüne dikkat çeken Hamdi Arslan, bu senenin ilk 4 aylık dönemi içerisinde balıktan umutlu olduklarını ancak Ocak ayı raporları doğrultusunda ilk 45 günlük zaman diliminde artık umutların iyice azaldığını sözlerine ekledi. Balığın en verimli dönemlerinde olmalarına rağmen rakamların bu derece düşük olması balık sezonunun erken kapanmasına işaret olarak algılanmasına neden oldu.

Hamsi ve Palamutta Büyük Durgunluk

Karadeniz'de hamsinin erken göç etmesi sonrasında balıkçıların Gürcistan karasularında avcılık yaptığını belirten Hamdi Arslan, hamsinin istenilen kalitede olmaması sonrasında balıkçıların buradan da eli boş döndüklerini söyledi. Hamsinin artık 10 liradan aşağı düşmeyeceğini ifade eden Hamdi Arslan, avcılığın böyle gitmesi sonrasında fiyatların vatandaşa 15 ila 20 lira arasında yansıyacağını belirterek, fakir halk kesimi için hamsinin bile artık lüks hale gelebileceğine işaret etti.

Hamdi Arslan sadece hamsinin değil diğer balık türlerinin de aynı durumda olduğunu ve palamutun da balık sezonunu durgun geçirmesinden sonra her şeyin daha net ortaya çıktığını işaret etti.