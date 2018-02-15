Ekonomik Büyümede Sona Yaklaşılıyor!

Bank of America Merrill Lynch’in fon yöneticileri tarafından yapılan anket sonucunda ekonomik büyüme hakkında dikkat çekici veriler toplandı. Toplanan verileri yorumlayan fon yöneticileri ekonomik büyüme için sona yaklaşıldığını söyledi.

Şubat ayını kapsayan ankete katılan katılımcıların yüzde 70’ten fazlası, ekonomik büyümede bir sona yaklaşıldığını dile getiriyor. ABD ekonomisinin 2008 yılından bu yana yaşadığı ekonomik kriz öncesinden daha büyük tehlikelerin var olduğunu dile getiren fon yöneticileri, piyasaların ve hükümetlerin tehlike çanlarına hazırlık yapması gerektiğini ifade etti.

Hisse Senedi Piyasaları Zirve Yaptı

Fon yöneticilerinin gözünü en çok korkutan tehlike, hisse senedi satışlarında gerçekleşen zirve rakamlar oldu. Hisse senetlerinde gerçekleşen düşüş ve bu düşüşle birlikte başlayan resesyonun tehlike yarattığını ifade ettiler.

Aynı zamanda anket sonuçlarına göre ılımlı büyüme gerçekleştiğine dikkat çeken fon yöneticileri bu büyüme esnasında kredi koşullarında da değişimler gerçekleştiğini dile getirdi. Enflasyon ve faiz artışı yaşanması sebebi ile tüketicilerin kredilere karşı güven sinyali yaşadığını belirten fon yöneticileri, kredi kullanımının günden güne arttığına dikkat çekti.

Bank of America Merrill Lynch tarafından yapılan ve dev bankanın başarılı fon yöneticileri tarafından yorumlanan anketin diğer bir veri sonucuna göre nakit ağırlığı, Ocak ayı baz alındığında son 5 yılın en düşük seviyesini gördü. Ocak ayında yüzde 4,4 seviyesinde olan nakit ağırlığı, Şubat ayında artışa geçerek yüzde 4,7 seviyesine ulaştı. Hisse senetlerinin ve paylarının ağırlığı ise Ocak ayında yüzde 55 olarak kaydedilmiş ve Şubat ağırlığında yüzde 12 gerileme yaşayarak yüzde 43 seviyesine indiği gözlemlendi.