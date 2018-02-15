Goldman Sachs CEO’sundan Uyarı!
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Goldman Sachs CEO’sundan Uyarı!


Goldman Sachs CEO’sundan Uyarı!
Goldman Sachs CEO’sundan Uyarı! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 15-02-2018 Saat: 20:24
Anasayfa Eko Gündem Goldman Sachs CEO’sundan Uyarı!

Yapılacak vergi kesintisi sonrasında ekonomide aşırı ısınma meydana geleceğini dile getiren Goldman Sachs CEO’su, bu ısınma sonucunda enflasyonun da aynı oranda artacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından 1.5 trilyon dolar vergi kesintisinin ekonomide aşırı ısınma yaratacağını dile getiren Goldman Sachs CEO’su Llyod Blankfein, Trump’ın bu kararının ekonomide kötü sonuçlara yol açacağını dile getirdi.

Goldman Sachs CEO’su Blankfein, piyasaların günümüzdeki durumunu “dot.com” balonuna benzetti. CNN ile yaptığı röportajda dikkat çekici açıklamalar yapan Blankfein’in, Donald Trump hakkında yaptığı açıklamalar, izleyicileri şaşırttı.

Trump’ın 1.5 trilyon dolar değerinde vergi kesintisi uygulama kararını değerlendiren ve bu karar ilişkin yorumlarda bulunan Blankfein, vergi kesintisi sonrasında ortaya çıkacak olan açıklıkların ABD ekonomisinde sorun yaratacağını söyledi.

Ekonomi Isınırsa Enflasyon Artabilir

Yapılacak vergi kesintisi sonrasında ekonomide aşırı ısınma meydana geleceğini dile getiren Goldman Sachs CEO’su, bu ısınma sonucunda enflasyonun da aynı oranda artacağını ifade etti. Ekonomi ısındığı takdirde ABD Merkez Bankası FED’in harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Blankfein, enflasyona karşı önlemler alınması gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaları sırasında ABD Başkanı Donald Trump yerine seçimler esnasında Hillary Clinton’ın destekçisi olduğunu da söyleyen Blankfein, ABD ekonomisinin Clinton başkanlığında daha iyi noktalara geleceğini ifade etti. Donald Trump’ın ekonomik sistemini beğenmediğini ifade eden Blankfein’in bu açıklaması dikkat çekti.

FED’in yeni başkanı Jerome Powell’dan önümüzdeki günlerde faiz artışına dair bir açıklama yapılacağını da bekleyen Blankfein, vatandaşların bu faiz ve enflasyon artışlarına olumlu tepki vermeyeceğini ve Donald Trump’ın başkanlığında düzelen ABD ekonomisinin kötüleşeceğini ifade etmesi üzerine, Goldman Sachs CEO’suna tepkiler yağdı.

Bu zamana kadar tahminlerini tutturan Goldman Sachs’ın, enflasyon hakkında yaptığı tahmin tutacak mı sorusu ise akıllarda soru işareti bıraktı. 

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