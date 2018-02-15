Ali Koç’tan Dev Sponsorluk Anlaşması!

Barcelona’da düzenlenen törene katılan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ve Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu dikkat çekti. Dünya devi futbol takımı olan Barcelona ile dev sponsor anlaşması yapan Ali Koç, bu anlaşma ile birlikte takıma her yıl 19 milyon Euro ödeyecek.

2014 yılında Barcelona ile anlaşma yaparak futbol takımına ait formaların kol bölümünde “Beko” şirketinin adının yazmasını sağlayan ve Barcelona’ya sponsor olan Ali Koç, aralarındaki anlaşmayı büyüttü. Barcelona takımının ana sponsorları arasına giren Beko, artık antrenman formalarının hem göğüs forma sponsoru hem de forma kol sponsoru oldu.

2014 yılında yapılan anlaşmada Beko’nun takıma 10 milyon Euro ödediği ve yeni anlaşma ile bu meblağın 19 milyon Euro’ya çıktığı biliniyor.

İmza Töreni Camp Nou’da Gerçekleşti

Yapılan anlaşma sonrasında imza töreni Camp Nou’da gerçekleşti. Tarihin en başarılı imza törenlerinden biri olan bu törene Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Arçelik Genel Müdürü Hakan Bulgurlu ve FC Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu katıldı.

FC Barcelona Başkanı imza töreni sonrası yaptığı açıklamada Beko şirketinin küresel alanda bir marka olduğunu ifade etti. Ayrıca markanın lider seviyesinde olduğunu da dile getiren FC Barcelona Başkanı Bartomeu, Beko ile yapmış oldukları stratejik ortaklıktan oldukça memnun olduklarını da ifade etti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç ise imza töreni sonrasında FC Barcelona takımının sportif başarısının oldukça istikrarlı bir şekilde ilerlediğini ve bu sponsorluk ile birlikte Beko şirketinin global marka pozisyonunun güçlendiğini ifade etti.