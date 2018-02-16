16.02.2018 Dolar ve Euro Ne Kadar? Piyasalarda Son Gelişmeler!

Doların zayıf görünümünün değişmesi şu durumdaki ekonomik verilere göre bir hayli zor görülüyor. ABD bütçesinde yaşanan gelgitler, dünya genelinde yaşanan ekonomik gelişme, küresel olarak faizlerde yaşanan hızlı yükseliş gibi unsurlar doların değerlenmesinin önündeki en büyük engeller olarak görülmekte.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler ise özellikle Zeytin Dalı operasyonu nedeni ile pek iyi durumda değil. ABD bölgedeki terörist güçlere ekonomik destek verdiğini açıklamış, Türkiye ise ABD’nin bu desteğini ciddi bir şekilde kınamıştı.

Dolar Ne Kadar?

Dün 3,7644’den kapanan Dolar kuru bugün güne 3,7666 lira seviyesinden başladı.

Euro Kuru Ne Kadar?

Dün 4,7119 liradan kapanan Euro kuru bugün güne 4,7262 liradan başladı.

Euro/Usd Paritesi

Euro/Dolar paritesi 1,2548 seviyesinde güne başladı.

BIST100 Endeksi

Dün 113 bin 454 puandan kapanan BIST100 endeksi bugün güne yüzde 2,5 yükseliş ile 116 bin 225 puandan başladı.

Bitcoin Ne Kadar?

Sanal para birimi 10 bin 130 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Ethereum Ne Kadar?

Ethereum 938 dolar seviyesine yükseldi.

Gram Altın Ne Kadar?

Gram altın güne 164,54 liradan başladı.

Çeyrek Altın Ne Kadar?

268,13 liradan alıcı bulan çeyrek altın yatay bir seyir izliyor.