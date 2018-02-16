Bir Zamanların Devi Nokia İşten Çıkarmalara Başladı

Telekomünikasyon alanında akıllı telefonlar hayatımıza girmeden önce çok önemli bir yeri olan Finlandiyalı ünlü şirket Nokia bu alandaki liderliğini Samsung ve Apple’a kaptırdı. Şirket geçtiğimiz yıl içerisinde yeniden bir atak yaparak satış rekorları kırmış telefon modeli 3310’u akıllandırarak piyasaya sundu fakat arzu edilen sonuç elde edilemedi.

2016 yılında dijital sağlık şirketi Withings’i de bünyesine dahil eden Nokia bu satın alma için 170 milyon Euro ödeme gerçekleştirmişti. Termometre, hareket ölçer gibi ürünler üreten Fransız Withings ile de arzu edilen performansı elde edemeyen şirket 425 çalışanı işten çıkarmak durumunda kaldı.

Dev Şirketten Her Geçen Gün Zayıflıyor

1800’lü yıllarda kurulan şirketin üretim alanındaki ilk faaliyeti kağıttı. Ardından orman ve elektrik endüstrisi alanındaki çalışmaları ile yeni dünya düzeninde Finlandiya açısından çok büyük bir ekonomik güç haline dönüşerek birçok alanda üretim tesislerine sahip olan Nokia’nın Finlandiya içerisinde 6300, dünya genelinde ise toplam 102 bin 800 çalışanı bulunuyor. Nokia sadece telekomünikasyon değil aynı zamanda dijital haritalama, dijital sağlık, yazılım, sanal gerçeklik gibi birçok alanda daha hizmet vermeye devam ediyor. Ancak teknolojinin gelişiminin farklı yönde olması Nokia’nın değer kaybının en önemli sebepleri arasında görülüyor.