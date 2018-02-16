Paraya Sıkışan Vatandaş Cep Telefonu Alıyor
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Paraya Sıkışan Vatandaş Cep Telefonu Alıyor


Paraya Sıkışan Vatandaş Cep Telefonu Alıyor
Paraya Sıkışan Vatandaş Cep Telefonu Alıyor Hatice Demir - Tarih: 16-02-2018 Saat: 09:15
Anasayfa Eko Gündem Paraya Sıkışan Vatandaş Cep Telefonu Alıyor

Cep telefonlarının operatörler üzerinden uzun taksitler ile alınabilmesi vatandaşların acil para ihtiyaçlarını taahhütlü bir şekilde yüksek tutarlı telefon alıp daha sonra bu telefonları bayilere düşük fiyatlardan nakit olarak satarak gidermelerini sağlıyor.

Günümüzde cep telefonları konuşma, mesajlaşma, internet kullanma gibi özelliklerinin yanı sıra nakit para elde etmek için kullanılan bir araç haline de dönüşmüş durumda. Bazı vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını gidermek için bankalardan kredi çekmek yerine 12 veya 24 ay taahhütlü bir şekilde yüksek tutarlı telefonlar satın alıyor. Aldıkları yeni nesil cep telefonlarını daha ambalajlarını bile açmadan bayi ya da üçüncü kişilere 400 – 500 lira indirim ile nakit olarak satıyor.

Ayda 500 Bin Cep Telefonu Satılıyor

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, ülkemizde her ay 500 bine yakın cep telefonunun GSM operatörlerinin bayileri tarafından farklı taksitler ile satıldığını ifade ederek bu miktarın 50 bine yakınının ambalajı bile açılmadan başka bayiye satıldığını tespit ettiklerini dile getirdi. Ekşi internet üzerinden satışların da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirerek konunun incelenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Özellikle pahalı telefonların bu işlem için tercih edildiğini belirten Ekşi, paraya ihtiyaç duyan vatandaşın piyasası en pahalı ve satışı en hızlı olacak telefonları satın aldığını dile getirerek bu sayede daha fazla nakit yaratıldığını dile getirdi.

Ülkemizde birçok kişinin birden fazla cep telefonu bulunuyor. Yılda ortalama 12 ila 13 milyon adede varan cep telefonu satışı gerçekleşiyor. 

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