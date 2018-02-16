2017 Yılında ABD Tahvillerini Sattık, Altın ve Döviz Aldık

Merkez Bankası Ödemeler Dengesi rakamları sadece Aralık ayında 9,1 milyar dolar değerinde yabancı tahvil satışının gerçekleştiğini gözler önüne sermişti. Özellikle ABD’de devam eden dava sürecinde bir karşılık olarak yorumlanan bu satış sonrası elde edilen gelir ile ne yapıldığı ise merak edilen konular arasında yer alıyordu.

Cari Açık Finanse Edildi

Merkez Bankası verilerinde dikkat çeken bir konu ABD tahvillerinin satışının ardından elde edilen 8,1 milyar dolar değerindeki kısmın cari açığın finansmanında kullanılmış olması oldu. Bunun yanı sıra yıl başında 15,9 milyar dolar olan altın rezervi yıl sonunda 23,5 milyar dolara ulaştı. Nakit rezervler ise 10,1 milyar dolardan 16 milyar dolara yükseldi. Bu veriler ABD tahvillerinden elde edilen gelirin 7,6 milyar dolar değerindeki kısmının altına, 5,9 milyar dolar değerindeki kısmının ise nakit dövize çevrildiği şeklinde yorumlandı.

Londra’dan da Altın Getirildi

Ülkemizin Londra Metal Borsasında işlem görmesi için Londra’da tutttuğu 450 ton altının bir kısmının da Türkiye’ye geri getirildiğine yönelik haberler de dikkatlerden kaçmadı. Merkez Bankası batı ülkeleri ile ilişkilerini sınırlamak isterken İstanbul Finans Merkezi projesini de desteklemek amacı ile yaklaşık 70 – 80 ton civarındaki altını Türkiye’ye getirdi. Bu altınlar Takasbank’ta işlem görecek.