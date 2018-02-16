Almanya’da Ücretsiz Toplu Taşıma İçin Bir Adım Daha Atıldı

Yoğun bir hava kirliliği sorunu yaşamakta olan Avrupa Birliği ülkeleri bu sorunu çözebilmek için öncelikle dizel araçların satışını ilerleyen yıllarda yasaklamak için çeşitli adımlar atmıştı. İngiltere’de bu adım dizel trenlerin kullanımdan kaldırılması şeklinde devam ettirilirken Almanya daha farklı bir metot ile vatandaşlarını toplu taşımaya yönlendirmek istiyor. Ülkede hava kirliliğinin en yoğun olduğu 5 pilot şehirde gerçekleştirilecek ücretsiz toplu taşıma uygulaması ile trafikteki hususi araç sayısının azaltılması hedefleniyor.

Konu ile ilgili açıklama yapan Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, hali hazırda işbaşında olan geçici hükümetin hava kirliğinin azaltılmasına yönelik önerilerini içermekte olan mektubunu Avrupa Birliği Komisyonuna da iletti.

Öncelikli Olarak 5 Şehirde Hayata Geçecek

Ücretsiz toplu taşıma uygulamasının öncelikle hava kirliliğinin yoğun olduğu Bonn, Essen, Reutlingen, Mannheim ve Stuttgart şehirlerinde sınırlı bir süre için uygulanarak sonuçlarının görülmesi arzu ediliyor.

Teklifte, geniş taşımacılık araçları için düşük emisyon bölgelerinin oluşturulması, elektrikli taksilerin sayısının ve genel olarak elektrikli araçlara yönelik teşviklerin arttırılması da yer alıyor.

Ekonomik Yükü Büyük Olacak

Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) verilerinden derlenen bilgilere göre belediyelerin sağladığı toplu taşımacılıktan elde ettiği toplam gelir 12 milyar avronun üzerinde. Planlanan proje hayata geçirilirse hem bu gelirin azalması hem de daha fazla toplu taşıma imkanı sağlanabilmesi için gerekli harcamaların yapılması gerekecek.