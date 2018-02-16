Ülkemize En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkemize toplamda 7 milyar 437 milyon dolar değerinde bir yabancı yatırım girişi oldu. Bu rakam içerisinde en büyük pay 4 milyar 964 milyon dolar değerindeki yatırımları ile Avrupa Birliği ülkelerine ait. AB ülkeleri tarafından gerçekleştirilen doğrudan yatırım miktarı bir sene önceye göre 114 milyon değerinde artış gösterdi.

Hollandalılar Liderliği Elden Bırakmıyor

Türkiye’de en fazla yatırımı bulunan ülke Hollanda. Yıllardır doğrudan yatırımlar alanında liderliğini sürdüren Hollanda’nın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği toplam yatırım 1 milyar 768 milyon dolar seviyesinde oldu. Bu rakamla ülkenin toplam yatırımlar içerisindeki payı yüzde 23,8 seviyesinde oldu.

Hollanda’nın ardından en çok yatırım yapan bir diğer ülke 1 milyar 451 milyon dolar değerindeki yatırımı ile İspanya oldu. 1 milyar 9 milyon dolar değerinde Azerbaycan yatırımını, 459 milyon dolar değerindeki Avustralya yatırımı izledi.

Bulgaristan, Finlandiya, Mısır, Gürcistan, Slovenya, Lübnan, Rusya, Slovakya, Hindistan, Kazakistan, Tayvan, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın 2017 yılı içerisinde ülkemize gerçekleştirdikleri yatırımların toplam değeri 10 milyon dolar seviyesinin altında kaldı.

Yatırımını En Çok Artıran İspanya Oldu

Miktar bazında yapılan değerlendirmede yatırımını en çok artıran ülke 1 milyar 133 milyon dolar ile İspanya oldu. İspanya’yı 744 milyon dolar değerindeki yatırım artışıyla Hollanda takip etti. Avustralya ise toplamda 435 milyon dolar değerindeki yatırım artışı ile üçüncü sıraya yerleşti.