Çiftler Bitcoin Yüzünden Boşanamıyor
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Çiftler Bitcoin Yüzünden Boşanamıyor


Çiftler Bitcoin Yüzünden Boşanamıyor
Çiftler Bitcoin Yüzünden Boşanamıyor Hatice Demir - Tarih: 16-02-2018 Saat: 10:15
Anasayfa Eko Gündem Çiftler Bitcoin Yüzünden Boşanamıyor

Yurtdışında evli çiftlerin düşük oranda vergi vermek ya da yatırım yapmak amacı ile kripto paralara yönelmesi boşanma davalarında da etkili olmaya başladı. İngiltere’de 3 ayrı davada toplam mal varlığının belirlenememesi nedeniyle çiftlerin boşanması sağlanamıyor.

Başta Bitcoin olmak üzere kripto paraların yasal altyapılarının henüz oluşturulmamış olması ilginç bir alanda da sorun yaşanmasına neden oldu. Birçok ülke kripto paralara yapılan yatırımları hukuken tanımadığı için boşanma davaları sürecinde gerçekleştirilmesi gereken mal paylaşımı yapılamıyor. Bazı çiftler birlikte karar alarak zamanında Bitcoin’e yatırım yapabildiği gibi bazı çiftlerde özellikle erkek tarafının mal varlığını gizlemek için Bitcoin kullandığı dikkatleri çekti.

Daha Çok Kocalar Kripto Mal Varlığına Sahip

Ünlü İngiliz Hukuk Firması tarafından yapılan açıklamada hali hazırda ellerinde bu konu ile ilgili 3 adet dava bulunduğu belirtildi. Davalarda erkek tarafının Bitcoin, litecoin, ripple ve ethereum varlıklara sahip olması ancak bu miktarın tam olarak kestirilememesi nedeni ile sorun yaşanıyor. Kimi davalarda kripto para birimleri çok küçük değerlere sahipken yatırım yapılmış ve fiyatlarda yaşanan olağanüstü sıçrama sayesinde orijinal tutarın çok üzerinde bir gelir elde edilmiş. Bu da paylaşımda sıkıntı olmasına neden olmuş.

Çiftler Birbirlerinden Para Saklıyor

Kripto paraların bu alanda bir diğer kullanımı çiftlerin birbirinden para saklamasını sağlamak olmuş. İngiliz hukukçular Bitcoin gibi araçlara yatırım yapılması durumunda kişinin ne kadar mal varlığı olduğunun tespit edilmesinin neredeyse imkansız olduğunu ve bu nedenle de adil bir mal paylaşımı yapılmasının önüne geçildiğini dile getiriyor. 

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