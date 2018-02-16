Beşir Derneği Saat Gibi Çalışıyor

Türkiye’nin il ve ilçe bazında örgütlenmiş önemli STK’larından biri olan Beşir Derneği, yardımlarını sahiplerine ulaştırırken ‘nitelikli ve ihtiyaca yönelik’ yardım prensibi ile hareket ediyor. Bu prensip ışığında Türkiye’nin 12 bölgesinde kurulan lojistik depolarının bir ‘artı’ değil ‘ihtiyaç’ olduğunu dile getiren Beşir Derneği Genel Başkanı Yard. Doç. Dr. Cevdet Şanlı, bu sayede bağışçılardan elde edilen yardımın herhangi bir kayba uğramadan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabildiğini dile getiriyor. Lojistik depoları hakkında konuşan Şanlı, “Yapılan ayni bağışlar ilk olarak depomuza geliyor. Burada muhafaza edilecek şekilde paketleyip online takip sistemimize girişini yapıyoruz. Bu sistem ile hangi depomuzda hangi üründen ne kadar olduğunu, hangi depomuzda neye ihtiyaç olduğunu biliyoruz ve bu sayede bağışların amacına hızla ulaşmasını sağlayabiliyoruz. 50 TL değerinde bir bağış yapıldığı zaman biz onu ulaştırmak adına bağış miktarını aşan bir maliyete girersek israf etmiş oluruz ve bu da tüyü bitmemiş yetimin hakkına girmek olur” diyerek konu üstündeki hassasiyetlerini dile getiriyor.

Yardım Taleplerine En kısa Sürede Cevap Verebiliyoruz

Beşir Derneği geliştirdiği bu yöntemle hem büyük bir kaynak israfının önüne geçiyor hem de acil çözülmesi gereken ihtiyaca cevap verebiliyor. Ayrıca kişinin ihtiyacına özel yardım paketlerinin hazırlanmasıyla, pirince ihtiyacı olana mercimek götürülmemiş oluyor. Böylece dağıtım yapmaya değil, yardım yapmaya odaklanılıyor.

Lojistik depoları sayesinde bir bölgede acil talep oluştuğunda vakit kaybetmeden bölgeye ihtiyaç maddesi ulaştırabildiklerini kaydeden Genel Başkan Cevdet Şanlı, ‘’Şu an Türkiye’de stratejik noktalarda 12 adet lojistik depomuz var. Bu depoların konumlarını seçerken ilk kriterimiz ulaşım imkânları oldu. Depomuzu öyle bir yerde seçmeliyiz ki oradan çevre illere kolaylıkla ulaşabilmeli ve bu sayede zamandan tasarruf etmeliydik. Örneğin, Van’da ortaya çıkan bir ihtiyaç için İstanbul’dan anlık yardım göndermeye çalışmak hem zaman ve hem de ekonomik kayıp. Lojistik merkezlerimiz bize hem hız hem de esneklik kazandırdı” diyerek STK’ların hem zamanı hem de bütçeyi doğru yönetmesi gerektiğini ifade ediyor