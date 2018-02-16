Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar Oldu? 16 Şubat Cuma Çeyrek Altın Kaç Lira?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde yükselmeye devam etti. Yatırımcının yüzü gram altın fiyatı ile güldü. Peki, gram altın bugün kaç lira oldu? Güncel çeyrek altın fiyatı kaç lira? Çeyrek altın bugün alışta 262,98 lira oldu. Güncel altın fiyatları 16 Şubat Cuma son gelişmeler! Kapalıçarşı altın piyasasında son durum! Detaylar haberimizde…

Altın Alacaklar Dikkat! Altın Fiyatları Yükseliyor…

Kapalıçarşı kapılarını haftanın son işlem günü için açtı. Altın fiyatları gün açılışını yükselişle yaptı. Piyasa geçen yılın Kasım ayından yana devam eden yükselişini bugünde sürdürdü. Gram altın bozduracaklar fiyatlardan memnun oldu. Çeyrek altın şu anlarda yükseliş yönlü hareketini sürdürüyor. Gün sonunda fiyatlar nasıl olacak şimdilik bilinmese de, altındaki kazancın devam etmesine muhtemel gözle bakılıyor.

Kapalıçarşı Gram Altın Güncel Fiyat!

Kapalıçarşı altın fiyatları incelendiğinde gram altın bugünkü alış işlemlerine 164 lira 16 kuruştan başladı. Satış fiyatı ise 164,23 lira seviyesinde devam ediyor.

Çeyrek Altın Kaç Lira (16.02.2018)

Küçük yatırımcının dikkatini bugünde çeken çeyrek altın alışta 262,98 liradan işleme alındı. Kapalıçarşı çeyrek altın satış fiyatını ise 269,55 lira olarak belirledi.

Yarım altında yatırımcının kazancını artıranlardan oldu. Bugün alışta 525,95 lira olan yarım altın, satışta 539,10 lira oldu.

Tam altın alacaklar dikkat! Tam altın bugün alışta bin 48 liralık fiyatla kendini gösterdi. satış fiyatı şu anlarda bin 69 lira seviyesine ulaştı.

Cumhuriyet Altını Bugün Kaç Liradan Satılıyor?

Cumhuriyet altınındaki kayıplar yerini kazanca bıraktı. Haftanın son işlem gününde cumhuriyet altını satışta bin 103 lira 17 kuruşa alıcı buldu. Alış fiyatı ise bin 86 lira 74 kuruş oldu.