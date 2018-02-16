Mul-T-Lock Yeni Kilitleriyle Hırsızlara Göz Açtırmıyor

Çelik kapılar, alarmlar ya da merkezi kilit sistemleri, ev ve iş yerlerinin güvenliği için alınan önlemlerden bazıları ancak tüm bu güvenlik önlemleri, izinsiz kopyalanmış anahtarınıza sahip biri tarafından bir kaç saniyede kolaylıkla aşılabilir. Yüksek güvenlik ürünlerinde ve geçiş kontrol sistemlerinde dünya lideri olan Mul-T-Lock®, kullanıcılarının sahip oldukları değerleri ve sevdiklerini korumak amacı ile kendi anahtarlarının izinsiz çoğaltılmasının önüne geçerek tam kapsamlı bir güvenlik sunuyor.

Kapınızı açmak için kullandığınız anahtar, aile üyelerinizin hepsinde bulunur ve herhangi bir şekilde anahtarlardan biri kaybolduğunda yenisini yaptırmak oldukça kolaydır. Ancak bu kolaylık büyük bir güvenlik zafiyeti olabilir mi? Mul-T-Lock®’a göre bu sorunun cevabı: Evet!. Kötü niyetli kişilerin anahtarınızın bir kopyasına kolayca sahip olabileceğini ve güvenliğinizi ihlal edebileceği düşünerek benzersiz bir çözüm geliştiren Mul-T-Lock®, sadece kullanıcıya özgü güvenlik kartı ve seçilmiş anahtarcıların sahip olduğu özel anahtar makineleri ile kendi anahtarlarının çoğaltılmasına izin veriyor. Bu sayede izinsiz çoğaltmaların önüne geçilerek güvenlik zafiyetleri önemli ölçüde azaltılıyor.

Maymuncukla Açmak İmkansız

Anahtarınızı kopyalayan bir kişi kapınızı kolayca açabileceği gibi, genellikle hırsızların kullandığı ve maymuncuk adı verilen aletlerle de çoğu kapı kısa bir sürede açılabiliyor. Kilitlerde bulunan klasik pin sistemlerinden kaynaklanan bu güvenlik açığını ortadan kaldırmak için en etkili yöntem ise maymuncukla açılamayan özel bir pin sistemine sahip kilit çözümlerini kullanmak. Mul-T-Lock®’un kilitleri iç ve dış pimlerden oluşan, özgün bir teleskopik şifre mekanizmasına sahip ve hem iç hem de dış şifrelerin, anahtar tüpünün dönmesi için eş zamanlı olarak hizalanması gerekiyor. Maymuncuklar ise sadece dış pimleri taklit edebiliyor ve diğer kilitlerde kapılar kolaylıkla açılabiliyorken teleskopik iç pimlere sahip bu kilitler hiçbir şekilde açılamıyor.

Kilidi Kırmak da İşe Yaramıyor

Kötü niyetli kişiler yüksek güvenlikli kilitleri maymuncukla açamadıkları için bu sefer de kilidi kırarak kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kilidi kırmak için kullanılan basit bir aparatla kilidi etkisiz hale getirerek içeri girmeleri mümkün olabiliyor. Mul-T-Lock® kilitlerinde ise kötü niyetli kişi kilitteki bareli kırmaya çalıştığında barel ve içerisindeki tüp öyle bir noktadan kırılıyor ki, geri kalan parça içeride kaldığından kırma aparatı ile tutulamıyor ve kilitli konumda kalıyor. Üstelik kilit anahtarla çalışmaya da devam ediyor.

“Kötü niyetli kişiler ev ve iş yerlerinin kapısında markamızın kilitlerini gördüklerinde eylemlerini gerçekleştirmekten vazgeçiyorlar.” diyen Mul-T-Lock® Türkiye Ürün Müdürü Semi Irgaz, yüksek güvenlikli kilitlerin ev ve iş yerlerinin güvenliği için olmazsa olmaz önlemler arasında olduğunun altını çiziyor