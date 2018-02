Ülkenin En Büyük Veri Bankası Hizmete Girdi

Veri kullanımının büyük bir hızla artmasıyla birlikte şirketlerin dijital varlıklarını yönetme ve saklama yaklaşımları tepeden tırnağa değişiyor. Yüksek hacim oluşturan ve zengin formatlara sahip olan büyük veriyi saklamanın en verimli yolu buluttan geçiyor. Bulut üzerinde saklanan verinin olası hatalardan ve aksamalardan tümüyle arındırılması ise ancak güvenilir bulut yedekleme çözümleriyle mümkün oluyor. "Türkiye'nin Bulutu" Bulutistan içinde bulut yedekleme ve dijital arşivleme odaklı veri bankası olarak hizmet veren BulutBroker, bu çatı altında elde ettiği bilgi birikimi artırarak bölgesel bir uzmanlık merkezine dönüşmek için Bulutistan’ın kardeş şirketi olarak yeniden yapılandı. 15 Şubat’ta Raffles Hotel İstanbul’da özel bir toplantıyla duyurulan yeni yapılanmada BulutBroker, sektörünün öncüsü müşterileriyle oluşturduğu hacmi sayesinde yılbaşı itibarıyla 10 PetaByte veri büyüklüğüne ulaşarak Türkiye’nin en büyük veri bankası olarak iş hayatına kesintisizlik sunuyor.

Türkiye’nin Kurumsal Verisi, BulutBroker’ın Veri Yedekleme Platformuna Emanet

Bulut yedekleme ve arşivleme süreçlerine odaklı hizmet veren BulutBroker konusunun lideri olmak için yeni yılda yoluna bir grup şirketi olarak devam ediyor. NetApp Gold Partner ve Veeam Bulut Servis Sağlayıcı iş ortağı olmanın yanında bölgesel açılımlar sağlamasına değer katan konusunda dünya lideri iş ortaklıkları ile ekosistemini büyütüyor. Bu ekosistem ile Türkiye'de sakladığı kurumsal verinin tercih edilmesi durumunda bir kopyasını da MS Azure, AWS gibi küresel bulutlarda, hibrit altyapılar ile saklanmasına aracılık ediyor. BulutBroker, kurumsal mega projeler ile Türkiye’de oluşturduğu “10 PetaByte (yaklaşık 10 milyar GB)” ölçek ekonomisi ile işletmelerinin veri yedeklemesi, arşivlemesi, felaket yönetimi ve iş sürekliliği ihtiyaçlarını en uygun koşullarda karşılıyor.

Dijital Varlıkların “Kasko Sigortası”

Dijital varlıklara yönelik saldırılar her geçen gün artarken, kritik kurumsal veriyi korumak için ek önlemler almak kaçınılmaz oluyor. BulutBroker, bulut yedekleme ve arşiv özelinde çalışarak, üretilen ve işlenen her verinin farklı bir lokasyonda kopyasının bulunmasını sağlıyor. Böylelikle veri, tıpkı kasko sigortası yapılmış bir araç gibi her an güvence altında oluyor. BulutBroker’ın ön yatırım gerektirmeyen, “kullandığın kadar öde” modeliyle sunulan hizmetleri, bulut yedekleme ve arşivleme teknolojilerine geçişi kolaylaştırıyor. Böylelikle Türkiye’nin en büyük veri bankasını her ölçekte şirket kendi bütçelerine uygun koşullarla rahatça kullanıyor.

Uçtan Uca Bulut Yedekleme Hizmetleri

BulutBroker’ın sunduğu katma değerli hizmetler bulut arşivleme, bulut yedekleme, bulut replikasyon ve yönetilebilir hizmetler olarak sıralanıyor. Yüksek maliyetli depolama yatırımlarının önüne geçen bulut tabanlı arşivleme, veriye duyulan ihtiyaca göre saniyeler mertebesinde geri yükleme süreleriyle çalışıyor. Yedekleme sistemine entegre olarak arşivleme yapabilen BulutBroker çözümleri, ayrıca medya sisteminden arşivleme yaparak süreçleri kolaylaştırıyor.