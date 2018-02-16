3.TSPB Sermaye Piyasaları Ödülleri Sahiplerini Bulacak

Sermaye piyasalarının gelişmesine ve bilinirliğinin artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen TSPB Sermaye Piyasaları Ödül Töreni’nin bu yıl üçüncüsü düzenleniyor. Geleneksel hale getirilen 3. TSPB Sermaye Piyasaları Ödüllerinde, TSPB üyelerinin başarılarının nicel ve nitel değerlendirildiği çeşitli kategorilerin yanı sıra, üye faaliyetlerinin ve sermaye piyasasının gelişimine katkı sağlayan basın yayın organlarını değerlendiren “Sermaye Piyasaları Basın Ödülleri” kategorisi yer alıyor.

Basın ödülleri kapsamında, gerçeklik, yenilikçilik, sosyal farkındalık, özgünlük ve etik gibi kriterler göz önünde bulundurularak, kamuoyunu bilgilendirici haber akışı sağlayıp sermaye piyasasına ve topluma fayda sunan basın yayın organları ödüllendirilecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda sermaye piyasası yazarı, TV programı ve haberi olmak üzere 3 kategoride ödüller sahiplerini bulacak. Aşağıdaki kategorilerde yer alan ödül sahipleri, medya mensuplarının katılımıyla belirlenecek.

1. Sermaye Piyasası Yazarı Ödülü

2. Sermaye Piyasası TV Programı Ödülü

3. Sermaye Piyasası Haberi Ödül