Borsa Yeni Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününe yükselişle başladı. BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,51 değer artırdı. Artış endeksin 597,31 puan olarak yansıdı.

BIST 100 Endeksi Açılışta 117 Bin Puana Yaklaştı

Borsa İstanbul yeni güne yükselişle başladı. 16 Şubat 2018 tarihli açılışta BIST 100 endeksi 116.822,90 puanla güne başladı.

Borsa İstanbul haftanın son işlem gününde bankacılık ve holding endekslerinin yükselişine ev sahipliği yaptı. Açılış göstergeleri dikkate alındığında bankacılık endeksindeki artış yüzde 0,54’ü gösterdi. Holding endeksindeki değer kazancıysa yüzde 0,38’e denk geldi.

Borsadaki sektörel endekslerin gelişimi incelendiğinde gün açılışını en iyi yapan sektörün orman, kâğıt, basım olduğu görüldü. Endeks değerindeki yükseliş yüzde 1,04 oldu. Açılışta en fazla kayı yaşayan sektörse tekstil, deri olarak dikkat çekti. Endeksteki kayıp yüzde 0,85 olarak kayda geçti.

Borsa İstanbul’un dün kaydettiği değişim küresel piyasaların etkisi altında gerçekleşti. Piyasalardaki risk iştahının artması, pay piyasalarına yönelik alımların artmasını beraberinde getirdi. Borsadaki pozitif hareketler gün boyu devam ederken, BIST 100 endeksi kapanışı değer artışıyla yaptı. Endeksteki yükseliş yüzde 2,44’ü buldu. Kapanışta ise 116.225,60 puan görüldü.

Piyasalar bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görüşmesine kilitlendi. Bunun yanında piyasalar ABD’de gelecek konut başlangıçları sonuçlarıyla, inşaat izinleri verilerini mercek altına alacak. ABD bugün tüketici güven endeksi verilerini de açıklayacak.

Borsa uzmanlarına göre BIST 100 endeksi teknik açıdan 117 bin 700 noktasında direnç bölgesine girmiş olacak. Destek konumu ise 115 bin puan olarak öngörüldü.