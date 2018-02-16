Paris'te Türk Modası Büyük İlgi Gördü

Avrupa’nın en önemli moda merkezlerinden Paris’te Türk moda rüzgarı esti. Avrupa’nın en büyük hazırgiyim ve konfeksiyon tedarikçilerinden Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü, 13-15 Şubat 2018 tarihlerinde Paris’te düzenlenen Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda 26 firma ile şov yaptı.

İstanbul ve İzmir ağırlıklı 26 Türk hazırgiyim firması, fuar iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getiren Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda İlkbahar – Yaz 2019 koleksiyonlarını dünyanın dört bir tarafından gelen alıcılara sunma fırsatı yakaladı. 126 ülkeden gelen ithalatçılar, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.

Dünya’nın en prestijli tekstil ve hazırgiyim fuarı, Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı'na 2015 yılından beri yılda iki kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye’den katılımın her yıl arttığı ve Türk firmalarının bu pazarda konumunu güçlendirmesine yardımcı olduklarını kaydetti.

Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü ile Tekstil Sektörlerinin birlikte yıllık 25 milyar dolar ihracata imza attıklarına dikkati çeken Kızılgüneşler, “Birbirinin tamamlayıcısı bu iki sektörün 2023 yılı ihracat hedefi ise; 50 milyar doları Hazırgiyim, 20 milyar doları tekstil olmak üzere 70 milyar dolar. Bu hedefe ulaşmak için yeni ihraç pazarlarına ve müşterilere ihtiyacımız var. İhracatçı firmalarımızın fuarlara katılarak ürünlerimizi tanıtma ve yeni ihracat bağlantıları kurmaları hayati öneme sahip. İhracatçı firmalarımız yeni koleksiyonlarını 126 ülkeden gelen 60 binin üzerinden profesyonelin beğenisine sundu. Bu temasların ihracat rakamlarımıza olumlu yansıyacağından kuşkumuz yok” diye konuştu.

Türkiye, Eylül Ayındaki PV Fuarı’nda Partner Ülke Olmak İstiyor

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’ndan Türk hazırgiyim sektörünün daha fazla fayda sağlaması için Fuar İdaresi ile yeni projeler üzerinde çalıştıkları bilgisini paylaşan EHKİB Başkanı Kızılgüneşler; “Eylül ayında gerçekleştirilecek fuarda katılımcılarımızın Avrupa’nın önemli markaları ile bir araya geleceği bir networking etkinliği organize edilmesi konusunda anlaştık. Yine önümüzdeki dönemde firmalarımızın daha çok alıcıyla bir araya gelebilmesine imkan sağlayacak projeler gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Türkiye’nin 2018 Eylül ayında düzenlenecek PV Fuarı’nda ‘Partner Ülke’ olması konusunda fuar idaresi ile görüşmelerimiz sürüyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Fransa İhracatımızda Beşinci Büyük Pazar

Fransa’nın 2017 yılında 21.5 milyar dolar konfeksiyon ithalatı yaptığını anlatan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Sertbaş, “Türkiye’nin Fransa’ya 2017 yılında yaptığı konfeksiyon ihracatı ise 845 milyon dolar seviyesinde. İhracatımızda Almanya, İspanya, İngiltere ve Hollanda’nın ardından 5.büyük pazar konumunda” dedi.

EİB 12. Moda Tasarım Yarışması Finalistleri de PV Fuarını Ziyaret Etti

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin hazırgiyim sektörüne genç ve vizyoner tasarımcılar kazandırmak için geçen yıl 12.’sini düzenlediği EİB Moda Tasarım Yarışmasının 5 finalistini de ödül olarak Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nı ziyaret etmelerine olanak sağladıkları bilgisini veren Sertbaş sözlerini şöyle tamamladı; “EİB 12. Moda Tasarım Yarışmamızın ikincisi Harun Çifçi, fuarda tasarımlarını sergileme fırsatı bulurken, Blanc Bleu firmasında tasarımcı olarak çalışmak üzere görüştü. Genç tasarımcılarımız açısından da vizyonlarını geliştirici bir fuar oldu.”

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’nda, Türkiye standını Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Paris Ticaret Başmüşaviri Müge Varol Ilıcak ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

Premiere Vision (PV) Manufacturing Paris Fuarı’na katılan Türk firmaları; “AKÇAKAYA GROUP TEKSTİL, AKÇINAR GIYIM, APAZ TEKSTİL, BİLSAR TEKSTİL, BİZDEN GİYİM, BOSPORUS TEKSTİL, CBF TEKSTİL, DEMOTEKS TEKSTİL, DND TEKSTİL, EKEN TEKSTIL, EKPEN TEKSTİL, FIRATTEKS TEKSTİL, GÜLSEN TEKSTİL, İYA TEKSTİL, KAYNAK TEKSTİL, LARMATEX, MAYDENİM TEKSTİL, MERGER TEKSTİL, MERGÜ TEKSTİL, MOSİ TEKSTİL, SEYFELİ DIŞ TİCARET, TAMARA TEKSTİL, TULINE TEKSTİL, YELKENCİ TEKSTİLYILMAZ TEKSTİL (KNITWEAR SOLUTION) ve ZAROTEKS TEKSTİL” oldu