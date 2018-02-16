Günümüzde birçok ailenin ortak hedefi arasında kendisine ait bir mülk edinmek vardır. Kimi aileler arsa alarak kendi evini inşa etmenin hayalini kurarken, kimi aileler de kira öder gibi ev almak istemektedir. Peki kira öder gibi ev nasıl alınır?

Kira öder gibi kendi evine sahip olmak isteyen aileler için en önemli kriterlerden bir tanesi düzenli bir gelir durumuna sahip olmaktır. Ev ödemelerini yaparken zorlanmamak adına, aile fertlerinin düzenli bir gelire sahip olması, hayallerini gerçeğe dönüştürme aşamasında üst düzey önem taşımaktadır.

Ev satın alma aşamasında önemli bir araştırma sürecini tamamlamak gerekir. Bu araştırma sürecinde geleceğe dönük planlar da oldukça önemlidir. Varsa çocukların okullarına olan yakınlığı, sağlık kurumlarına ulan ulaşılabilirlik, şehir ya da ilçe merkezine göre evin konumlanması, etraftaki market, pazar yeri, alışveriş merkezi, restoran gibi olanakların her birini net bir şekilde analiz ederek, sahip olunmak istenen ev belirlenmelidir.

Mortgage Sistemi Sayesinde Kendi Evinize Sahip Olun!

Satın alınmak istenen ev belirlendikten sonra, ikinci etapta bu ev için oluşturulacak ödeme planını tahmin usulüne göre hazırlamak gerekir. Bu aşamada peşin ödeme, konut kredisi çekmek, senetle ev almak ve mortgage sisteminden faydalanmak gibi tüm olanaklar değerlendirmeli, ailenin bütçesine en uygun olan seçenek tercih edilmelidir.

Mortgage sistemi, diğer ödeme seçeneklerine nazaran geri ödeme oranı üzerinde en az değişikliğin olduğu, bu değişikliğe oranla da 300 aya kadar uzayan vade seçeneklerini barındırması sebebiyle kira öder gibi ev almak hedefine en yakın olanı olarak bilinmektedir.

Kendi evine sahip olabilmek adına belirli bir birikime sahip olan ailelerin ödeme planı, kira öder gibi ev sahibi olma aşamasında bir nebze daha rahat olacaktır. Çünkü ev alım aşamasında peşinat oranı ne kadar yüksek olursa kredi miktarı o kadar azalacağı için, yapılacak olan ödeme planı tercihi de kira öder gibi olacaktır.

Senetle ev satın alırken ne kadar çok peşinat verirseniz, senetinizin vade süresini o derece esnetmek mümkün olacaktır. Eğer vereceğiniz peşinat oranı yüzde 10 yüzde 20 aralığında dahi olsa, senetlerinizin arasına ara ödeme tarihleri belirleyerek, aylık yapacağınız konut ödeme miktarlarınızı düşürebilirsiniz.

Kamu bankalarından ya da özel bankalardan çekeceğiniz konut kredisi için de çekeceğiniz miktar ve yapabileceğiniz ara ödeme tarihleri de, konut kredisi ödemelerinizin sahip olacağı taksit tutarını önemli ölçüde düşürecektir.

Uzun Vadeler, Düşük Taksit Tutarlarını Beraberinde Getiriyor!

Hem konut kredisi çekerken, hem senetle ev alırken, hem de mortgage sisteminden faydalanırken vade sürenizin uzaması, ödeme yapacağınız aylık miktarı da aşağı yönlü hareket ettirecektir. Lakin, bu tercih ile birlikte geri ödeme yapacağınız miktar da faiz maliyeti sebebiyle yükselecektir. Bu yüzden bütçenizi peşin ödeme miktarınızı yüksek tutup, ara ödemeler de yapabilecek şekilde hazırlamanız, sizi önemli ölçüde rahat ettirecektir.

Unutmayın, çekeceğiniz kredi türü her ne olursa olsun; aylık ödeme yapacağınız eşit taksit tutarı hane halkında kişi başına düşen gelirin yarısından az olmak zorundadır. Hayal kurarken ve ev alma hedefi belirlerken bu kıstası düşünmekte fayda var.