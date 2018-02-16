Kaçak Sakatat Tacirleri İş Başında!

Karkas et ithali sakatat fiyatlarını ciddi oranda artırdı. Durumu fırsat bilen sahtekârlar kaçan sakatata ağırlık verdi. Görev başında olan ekipler kaçakçılara göz açtırmazken, tonlarca sakatat ele geçirildi.

Norveç ve Polonya’dan Getirilen Sakatalar Pazara Sunulacaktı

Kaçak tacirleri karkas et ithaliyle azalan sakatat arzını fırsata dönüştürmek istedi. Norveç’ten getirilen sakatatlar gümrükten hayvan yemi adıyla Türkiye’ye sokuldu. İstanbul’da düzenlenen operasyon, kaçak sakatatların piyasaya arzına engel oldu. Alınan bilgilere göre ekipler 30 ton kaçak sakata el koydu. Bunun yanında diğer bir kaçak sakatat operasyonu Afyon ilinde yapıldı. Kente getirilen dana ciğerlerinin kaçak olduğu, miktarınınsa tam 65 ton olduğu bildirildi.

Sakatat kaçakçılığı fiyatların normalin üzerine çıkması nedeniyle son zamanlarda arttı. Fiyatları ise karkas et ithali tetikledi. Arzın azalması kilogramı 10 ile 15 TL arasında olan sakatatı birkaç katına çıkardı. Bunu fırsat bilen kaçakçılar zaman kaybetmeden iş başına geçti. Fakat ekipler kaçakçıların hayalini yarıda bıraktı.

İstanbul’da 30 Ton Kaçak Sakatat Ele Geçirildi

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan ekipler sakatat kaçakçılarını kıskıvrak yakaladı. Kaçakçılığın hayvan yemi adı altında yapıldığından şüphelenildi. Firmaya ait konteynırlarda 30 ton ürün sakatat bulunurken, ürünlerden alınan örnekler gümrüğe bağlı laboratuvarda incelenmeye başlandı. İnceleme sonrasında yetkililer hayvan yemi olarak bildirilen ürünlerin, sakatat olduğu belirlendi. Söz konusu firmaya yönelik hem adli hem de idari işlem başlatıldı.

İzmir Gümrük Muhafaza Müdürlüğü de denetimlere hız verirken, Afyon kentindeki denetimlerde 65 ton kaçak dana ciğeri ele geçirildi. Ürünlerin piyasa değerinin bir milyon 200 bin lirayı bulduğu, Polonya’dan getirildiği, ülkenin söz konusu ürünleri sağlıksız bulduğu kaydedilenler arasında yer aldı.