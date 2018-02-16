KIKO Milano Türkiye'de Hızla Büyüyor
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KIKO Milano Türkiye'de Hızla Büyüyor


KIKO Milano Türkiye'de Hızla Büyüyor
KIKO Milano Türkiye'de Hızla Büyüyor Elif İşçi - Tarih: 16-02-2018 Saat: 11:16
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Bir kozmetik markası olan Kiko Milano Türkiye'de faaliyetlerini hızla sürdürüyor. Yeni mağazasını açarak büyüme hedeflerini devam ettiriyor.

Geniş renk yelpazesi ve yenilikçi yaklaşımı ile kadınların kalbini fetheden İtalyan kozmetik markası KIKO Milano; İstanbul Capacity, İstinyePark, Tepe Nautilus, Forum İstanbul, Ataşehir Watergarden, Buyaka, Bursa Zafer Plaza, Ankara Kentpark AVM, İzmir Optimum AVM, Eskişehir Espark ve Hilltown Alışveriş Merkezi’nin ardından Türkiye’deki on ikinci mağazasını 15 Şubat Perşembe günü Ankara’da ANKAmall Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Moda ve tasarımın kalbinin attığı Milano'nun heyecan verici stilini ve günün yükselen trendlerini tüm kadınlar için erişilebilir hale getiren KIKO Milano, yeni mağazasında, markanın birbirinden renkli kozmetik ve cilt bakımı ürünlerinin yanı sıra dönemsel olarak sınırlı sayıda üretilen özel koleksiyonlarını da stil sahibi kadınlarla buluşturacak.

Geçtiğimiz yıl, farklı çalışmalarla tüm dünyada, 20. yılını kutlayan KIKO Milano’nun Türkiye Ülke Direktörü Deniz Karadağ“Ankara’da keyifli alışverişlerin, leziz tatların ve eğlenceli aktivitelerin merkezi olan ANKAmall AVM müşterilerimizle buluşacak olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. KIKO Milano olarak, Türkiye’de yaklaşık bir buçuk yıl içerisinde 12 mağazaya ulaştık. 2018 yılı için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu yıl, yeni lokasyonlarda makyaj tutkunları ile buluşurken, var olduğumuz şehirlerde de güçleneceğiz.” dedi.

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