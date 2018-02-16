Emekliler Dikkat! Maaş Zammı Yüzde 8 Olabilir
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Emekliler Dikkat! Maaş Zammı Yüzde 8 Olabilir


Emekliler Dikkat! Maaş Zammı Yüzde 8 Olabilir
Emekliler Dikkat! Maaş Zammı Yüzde 8 Olabilir Çiğdem Yeniay - Tarih: 16-02-2018 Saat: 11:44
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Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme, emekli vatandaşın yeni umudu oldu. “Maaşlara yüzde 8 zam yapılsın” diyen Türkiye Emekliler Derneği ve emekliler bakanlığın cevabını bekliyor.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren gelişme, emekli vatandaşın yeni umudu oldu. “Maaşlara yüzde 8 zam yapılsın” diyen Türkiye Emekliler Derneği ve emekliler bakanlığın cevabını bekliyor.

Türkiye Emekliler Derneği, Emekliye Yüzde 8 Zam Teklif Etti

Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşlarına zam için bakanlığa seslendi. En az yüzde 8 olarak verilen teklifse milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı.

Bilindiği üzere son emekli maaş zammı ocak ayında yapılmıştı. Zam, maaşlara yüzde 5,69 olarak yansıtılmıştı. 6 aylık dönem için geçerli olacak maaşlar, yılın ikinci yarısında yeniden zamlanacak. İşte bu süreçte harekete geçen Türkiye Emekliler Derneği, Temmuz ayı emekli maaş zammı önerisini şimdiden sundu. Derneğin zam teklifi kabul edilirse, sayısı 9 milyonu bulan emekli vatandaşın maaşları ciddi bir oranda artacak.

“Taban Asgari Ücret Olsun”

Türkiye Emekliler Derneği emekli maaşlarının asgari ücretin altında kalmamasını istiyor. Bakanlık teklifi onaylarsa 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar bu çerçevede değerlendirilecek. Teklif hem Bağ-kur hem SGK emeklilerini kapsayacak. Bakanlığın teklife olumlu yanıt vermesi halinde, şuanda geçerli olan bin 603 liralık asgari ücreti emekli maaşlarının da tabanı olarak belirlenecek.

Dernek tarafından yapılan açıklamaya göre, teklife onay verilmesi emekli maaşlarına 28 lira ile 179 lira arasında yansıyacak.

Ocak ayı zammı sonrasında bin 18 lira sınırının altında kalan maaşlara yüzde 5’lik ek ödeme söz konusu oldu. Bin 18 liranın üzerindeki maaşlara ise yüzde 4’lük ek ödeme verildi. Ek ödemelerde maaş belirleyici oldu.

Yüzde 8 oranındaki teklif kabul görürse şu anda geçerli olan 46 lira 78 kuruşluk ek ödeme tutarı 74 lira 85 kuruşa yükselecek. 

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