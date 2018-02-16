Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 61 Arttı!

Ocak ayında açılışı ve kapanışı yapılan şirket sayısı belli oldu. TOBB tarafından hazırlanan istatistiklere göre kurulan şirket sayısı yılın ilk ayında ciddi oranda arttı. Artış yüzde 50’nin üzerinde gerçekleşti.

Ocak Ayı Kurulan-Açılan Şirket Sayısı

Kısa adı TOBB olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yılın birinci ayında kurulan ve kapanan şirket istatistikleri sonuçlarını duyurdu. İstatistikler açılışı gerçekleşen şirket sayısının, Aralık ayına kıyasla yüzde 61,04 oranında artığını gösterdi. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı yüzde 24,68 arttı. Bunların yanından gerçek kişilerce açılan ticari işletme sayısı da yüzde 25,40 oranında artış kaydetti.

Yılın ilk ayında kapanışı yapılan şirket sayısı ise yine bir önceki ay olan Aralık ayına kıyasla yüzde 9,73 oranında arttı. TOBB verileri aynı dönemde kapanışı yapılan kooperatif sayısının yüzde 39,19 arttığını gösterdi. Aynı dönemde gerçek kişilerce işletilmekte olan ve kapanışı Ocak ayında yapılan işletme sayısı ise yüzde 64,50 gibi yüksek bir oranda arttı.

Bir Yıllık Değişim! Kurulan Şirket Sayısı Yüzde 53,54 Arttı

TOBB tarafından açıklanan istatistikler Ocak ayında kurulan şirket sayısının bir önceki yılın aynı ayına göre arttığını kanıtlar nitelikte oldu. Artış yüzde 53,54’ü gösterdi. Aynı yıllar dikkate alındığında açılışı yapılan kooperatif sayısı da yüzde 47,69 artış kaydetti. Bu dönemde gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 4,62 oranında geriledi.

Ocak ayında kayıt altına alınan verilere göre, kapanan şirket sayısını bir önceki yılın aynı ayına göre daha fazla oldu. Kapanan şirket sayısındaki artış yüzde 14,62 olarak hesaplandı. Aynı dönemlerde kapanışı yapılan kooperatif sayısı yüzde 3,29 geriledi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 1,48 arttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği incelemesine göre yılın ilk ayında yurdun her bir ilinde farklı sayılarda şirket açılışı yapıldı.