Çalışan Deneyimi Zirvesinin Sponsoru Açıklandı
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Çalışan Deneyimi Zirvesinin Sponsoru Açıklandı


Çalışan Deneyimi Zirvesinin Sponsoru Açıklandı
Çalışan Deneyimi Zirvesinin Sponsoru Açıklandı Elif İşçi - Tarih: 16-02-2018 Saat: 11:18
Anasayfa Şirketler Çalışan Deneyimi Zirvesinin Sponsoru Açıklandı

Türkiye'nin insan kaynakları dergisi olarak görev yapan HRdergi tarafından düzenlenen Çalışan Deneyimi Zirvesinin ana sponsoru belli oldu. Sahibinden.com ana sponsorluk yapacağını açıkladı.

sahibinden.com, Türkiye'nin ilk ve tek insan kaynakları dergisi HRdergi tarafından düzenlenen Çalışan Deneyimi Zirvesi’nin ana destekçisi oldu. Özellikle son yıllarda insan kaynakları alanının temel çalışma konularından “Çalışan Deneyimi”nin masaya yatırıldığı zirveye Türkiye’nin önde gelen İK liderleri ve danışmanları katıldı. Zirvede çalışanların tutum ve davranışlarını belirleyen en güçlü etmen olan çalışan deneyiminin yanı sıra iş kültürü, motivasyon, çalışan bağlılığı ve işveren markası konuları da konuşuldu.

Çalışan Deneyimi Zirvesi’nde "Bir tasarım hikayesi: Çalışan Deneyimi" konulu sunum yapan sahibinden.com İş Destek Genel Müdür Yardımcısı Güntulu Pamuk şirketin insan kaynakları alanındaki çalışmalarına ve çalışan deneyiminin önemine değindi. Olumlu deneyime sahip çalışanların verimliliği arttırdığından bahseden Pamuk, sahibinden.com ailesi olarak olumlu deneyimleri güçlendirerek iz bırakacak hale getirmeye, olumsuz deneyimleri ise mantık düzlemine oturtarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Çalışan deneyiminin şirketin bütününü kapsayan bir ilişki ve deneyimler bütünü olduğunu düşündüğümüz için de çalışanla empati kurarak bu deneyimi en olumlu sonuçlar alınacak şekilde tasarlıyoruz. “sahibinden.com’da gerçekleşen tüm başarıların sahibi, çalışanlardır” mottomuzdan hareketle çalışanlarımızın mutluluğunu ve tüm deneyimlerini başarımızın temel anahtarı olarak görüyoruz” dedi

sahibinden.com ekonomi haber basın bülteni
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