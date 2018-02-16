En Etkin 50 CHRO Arasında Senay Kızılkaya Bulunuyor

Türkiye’nin önemli ekonomi yayınlarından Fortune Dergisi tarafından Data Expert iş birliğinde hazırlanan liste için Türkiye’nin önde gelen kuruluşları; ciro, çalışan sayısı, sektör çeşitliliği, hissedar yapısı, son üç yılki büyüme oranları ve çalışan memnuniyeti konularında detaylı bir analiz sürecinden geçirildi. Araştırmaya dahil edilen 400 kuruluşun İK liderlerinin performansı incelendi ve yönetsel çeşitlilik, insan kaynakları alanında geliştirilen uygulamalar, çalışan sayısı, ekip yönetimi, sermayedar yapısı ve iş geçmişleri göz önüne alınarak 150 kişilik aday havuzu oluşturuldu. Araştırma Danışma Kurulu’nun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda şirketlerin en önemli sermayesi olan insan kaynağını en etkin biçimde yöneten, kurum öncelikleri doğrultusunda fark yaratan, değer katan, benzersiz uygulamaları hayata geçiren ‘Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi’ nihai listesi oluşturuldu.

Güçlü bir firma kültürü yaratmak üzere, yenilikçi insan kaynakları uygulamaları ve projeleri hayata geçiren Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya, ‘En Etkin 50 CHRO’ listesinde yer aldı.

Gerçekleştirilen törende ödülünü alan Dr. Senay Kızılkaya yaptığı açıklamada, “İnsan kaynakları fonksiyonu, stratejik bir iş ortağı olarak şirketin iş sonuçlarına katkı yapabildiği ölçüde başarılıdır. Novartis’te yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımız ve projelerimiz sayesinde bunu başardığımıza inanıyorum. Bu anlamlı ödülün de bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. ‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’, ‘Gelişim Elimizde’, ‘Parmak İzi Kulübü’, ‘Visioners Club’, ‘Novartis Akademi’ gibi örnek projelerimize önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyerek şirketimizin stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz” dedi.