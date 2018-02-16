Yünsa İhracata Büyük Destek Veriyor

Premiere Vision Paris Fuarı 13-15 Şubat’ta ülkeden 1.725 firmanın katılımıyla gerçekleşti. Türkiye, fuara 163 firmayla katılarak İtalya ve Fransa’nın ardından en çok katılım sağlayan üçüncü ülke oldu. Bu fuarda yer alan Yünsa’nın, fuara özel olarak geliştirdiği inovatif ve yenilikçi ürünlerden oluşan 2019 İlkbahar- Yaz kreasyonu katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Türkiye’de kendi sektöründeki ihracatın %70’ini gerçekleştiren Yünsa, Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarıyla sürdürülebilir büyümesine devam ediyor. Son yedi yılda 38 Milyon TL Ar-Ge yatırımı gerçekleştiren Yünsa, bu kapsamda 2017 yılında 300’e yakın yeni ürün geliştirdi. Yünsa’nın geliştirdiği yeni ürünler ise, toplam siparişlerinin %54’ünü oluşturuyor.

Dünyanın en prestijli kumaş fuarı olarak kabul edilen Premier Vision Paris Fuarı’na katılan Yünsa, geliştirdiği yeni nesil ürünlerle yünlü kumaştan geliştirdiği sportif, günlük, klasik ve inovatif ürünleriyle katılımcıların beğenisini topladı. Premier Vision Paris Fuarı’nda Yünsa’nın sürdürülebilir büyümesinin arkasında Ar-Ge ve inovatif ürünler olduğunu belirten Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören “Yünsa olarak, 2003 yılından beri üstün üretim teknolojimiz ve özel tasarımlarımızı bir araya getirerek oluşturduğumuz kreasyonlarımızla Premiere Vision Paris Fuarı’na katıldık. Her yıl değişen ve gelişen moda trendlerine cevap verebilmek adına spordan klasik giyime kadar kullanılabilen yün katkılı kumaşlar üretiyoruz. Premiere Vision Paris’te de sürdürülebilir ürün yönetimimizin sonucu olan geri dönüşümlü malzemelere sahip kumaşlarımız, vücudumuzda nem ve ısı yönetimi sağlayan ve yeni teknolojiyle geliştirilen 37,5 adını verdiğimiz kumaşlar ve aşınma dayanımı yüksek yeni nesil yün gruplarımız büyük ilgi topladı. Kreasyonlarımızla gelecek sezonun trendlerinde belirleyici rolümüzü bir kere daha ispatladık. Yünlü kumaş, bilinenin aksine birçok kıyafet için kullanılıyor. Yün, vücut ısı dengesini en iyi ayarlayan elyaf kumaş sınıfında bulunuyor. Dolayısıyla yünlü dokuma kumaştan elde edilen ürünler dört mevsim giyilebilir” dedi.

Yeni Nesil Özgün Tasarımlar

Premiere Vision Paris Fuarı’nda Yünsa’nın 2019 kadın koleksiyonları hakkında bilgi veren Yünsa tasarımcısı Mathias Menger, bu sene için renkli ve geniş bir kumaş yelpazesi hazırladıklarını belirtti. Menger, “Kadın koleksiyonlarımızda yenilikçi formların hüküm sürdüğü hafif gramajlı parlak görünümlü voile, dökümlü krepe kumaşlar, kabartmalı ve kıvrımlı dokularıyla seersucker ve crinkle kumaşlarımız tasarımcıların favorisi olmaya aday görünüyor. Açık ve canlı tonları barındıran geniş bir renk skalamız var” dedi.

Yünsa’nın erkek koleksiyonlarının yaratıcısı tasarımcı Luca Valle ise, “Erkek koleksiyonlarında %100 yün yanında yenilikçi harmanlar, farklı dokulara ve formlara sahip mikro desenler kullandık. Takım elbiseliklerde ise farklı renklerde mikro desenler, ceketliklerde 3 boyutlu geometrik armürler, yüksek bükümlü iplikler, yeni nesil efektlerle hareketlendirdiğimiz özgün tasarımlarımızla modaya yön vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Hedef Dünya Liderliği

Türkiye’deki sektör liderliğini dünyaya da taşımak isteyen Yünsa, yenilikçi tasarımlarıyla uluslararası arenada varlığını güçlendiriyor. Kumaşın fiziksel ve mekanik özelliklerini ön plana çıkarmaya yönelik projeler geliştirdiklerini belirten Yünsa Genel Müdürü Nuri Refik Düzgören, “45 yıldan bu yana üretimimize ara vermeden devam ediyoruz ve istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. Türkiye’de sektörümüzdeki ihracatın %70’ini gerçekleştiriyoruz. Yıllık ciromuzun %78’ini ihracat oluşturuyor ve dünya yünlü kumaş pazarının yaklaşık %4,3’nü karşılıyoruz. Uluslararası çapta birçok markayla iş birliğimiz var. Bugün üretim kapasitemiz ile dünyanın beş büyük kumaş ihracatçısından biriyiz ve dünya lideri olma yolunda hızla ilerliyoruz” şeklinde konuştu.