Novartis İlaç En İyi İşveren Sertifikasını Aldı
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Novartis İlaç En İyi İşveren Sertifikasını Aldı


Novartis İlaç En İyi İşveren Sertifikasını Aldı
Novartis İlaç En İyi İşveren Sertifikasını Aldı Elif İşçi - Tarih: 16-02-2018 Saat: 12:24
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Bir süredir Top Employer tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında Novartis İlaç En İyi İşveren sertifikasını hem Türkiye hem de Avrupa'da almaya hak kazandı.

İstanbul, 16 Şubat 2018 – Global bağımsız araştırma şirketi Top Employers Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen değerlendirmede "yetenek stratejisi, iş gücü planlama, işe uyum programları, eğitim ve geliştirme, performans yönetimi, liderlik gelişimi, kariyer ve yedekleme yönetimi, ücretlendirme ve ek menfaatler ile şirket kültürü" kriterlerinde başarılı bir performans sergileyen Novartis İlaç, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın ‘En İyi İşvereni’ sertifikasını aldı.

Amsterdam’da gerçekleşen ödül töreninde Novartis İlaç adına ödülü alan Novartis Grup Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Dr. Senay Kızılkaya yaptığı değerlendirmede çalışan memnuniyeti ve bağlılığını çok önemsediklerini belirterek, bağımsız bir araştırma şirketi Top Employer Enstitüsü tarafından Novartis İlaç uygulamalarının takdir edilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Dr. Kızılkaya; "İnsan kaynakları fonksiyonu, stratejik bir iş ortağı olarak şirketin iş sonuçlarına katkı yapabildiği ölçüde başarılıdır. Novartis’te yıllardır sürdürdüğümüz insan kaynakları uygulamalarımız ve projelerimiz sayesinde bunu başardığımıza inanıyorum. Bu anlamlı ödülün de bunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. ‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’, ‘Gelişim Elimizde’, ‘Parmak İzi Kulübü’, ‘Visioners Club’, ‘Novartis Akademi’ gibi örnek projelerimize önümüzdeki dönemde yenilerini ekleyerek şirketimizin stratejik iş ortağı olmaya devam edeceğiz. Şirket kültürümüz ve çalışanlarımızın memnuniyeti her zaman bizim için öncelik olmuştur. Kültürümüzü daha da ileriye taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

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