Koç, Net Kârı 4,9 Milyar Liraya Çıkardı

Koç Holding 2017 yılına ilişkin finansal sonuç raporunu tamamladı. Yurt genelindeki ortalama büyümenin üzerine çıkarak, başarılı bir yıla imza attı.

Koç Holding Güçlü Büyümeyi Sürdürdü

Koç Holding 2017 yılında konsolide cirosunu artırdı. buna göre holdingin geçen yılki konsolide geliri 99 milyar TL’yi buldu. Aynı yıl ulaşılan ana ortaklık payı net dönem kârı ise 4 milyar 900 milyon lira olarak belirlendi.

Koç Finansal Gelişmelerden Memnun!

Geçen yılın gelişimini içeren raporda holding CEO’sunun görüşleri de yer aldı. Üst düzey yönetici, 2017’de büyüme tahminlerinin geçildiğini, holdingin başarı dolu bir seneyi daha geride bıraktığını ifade etti.

Levent Çakıroğlu 2017 yılı değerlendirmesinde planların uzun vadeli olduğuna, değer yaratacak projelere başladıklarına, küresel pazardaki etkinliğin arttığına işaret etti. Pazarın rekabetçi koşullarının çetin olduğuna değinerek, “Topluluk olarak teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Güçlü ve emin adımlarla yürüyecek markalar yaratıyoruz. Stratejimizi bu doğrultuda şekillendiriyor, faaliyetlerimize bu yönde devam ediyoruz” dedi. Tüm bu çalışmaların mali tablolara olumlu yansıdığını da dile getirerek, sonuçlardan memnun olduklarını aktardı.

Çakıroğlu açıklamasında topluluk olarak geçen yılı yüksek performanslarla geride bıraktıklarını ifade ederek, 2017 yılı yatırımlarının 7 milyar 300 milyon liraya yakın olduğuna dikkat çekti. Son beş yıllık zaman diliminde yapılan yatırımlarınsa 34 milyar lirayı bulduğunu bildirdi. Yeni yatırımlar yanı sıra şirketlerin kapasitesinin yukarı çekildiğini, verimin arttığını, yeni ürün ve hizmetlere geçildiğini, dijital dönüşüme ağırlık verildiğini aktardı. Koç bünyesinde istihdam edilen her bir personelin kendileri için önemli olduğunu söyleyerek, “Dijital gelişmeleri kültürel değerlerimize uygun olarak hayata geçirdik” dedi. Koç Holding olarak 2018 yılında da aynı hızla çalışacaklarını sözlerine ekledi.