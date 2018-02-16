MÜSİAD'dan Afrin Operasyonuna Tam Destek

MÜSİAD, Afrin Operasyonu’na destek çıkmak, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyelerimize destek olmak ve bölge halkının yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla MUSİAD Kilis Şubesi ev sahipliğinde “Başkanlar Toplantısı” düzenledi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından, 16 Şubat Cuma günü, saat 11.00’de, Afrin Operasyonu’na destek çıkmak, roket saldırısı sonucu maddi kayba uğrayan üyelerimize destek olmak ve bölge halkının yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla MUSİAD Kilis Şubesi ev sahipliğinde “Başkanlar Toplantısı” düzenlendi.

Organizasyonda; Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Kilis Belediye Başkanı Av. Hasan Kara, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, MÜSİAD Kilis Şubesi Başkanı Harun Reşit Badem, MÜSİAD Yönetim Kurulu üyeleri ve şube başkanları hazır bulundu.

Kilis’in, Suriye meselesinden doğan krizleri; siyasi kültürel ve ekonomik anlamda en derinden yaşayan şehir olduğunu vurgulayan MÜSİAD Kilis Şubesi Başkanı Harun Reşit Badem, 2 yıl önce gönderilen roketler ile 2 hafta önce atılan roketlerin, ayrı gibi gözükse de aynı kaynaktan beslendiklerini vurguladı. Badem, “ Bu çok iyi bilindiği için Kilisliler ilk günden bu yana ne pahasına olursa olsun devletlerinin yanında ve askerinin arkasında saf tutarak; eliyle, diliyle, gönlüyle bu mücadeleye destek oldular ve olacaklar. Çünkü biz biliyoruz ki tehdit altında olan Kilis’in sınırı değildir. Tehdit altında olan, Türkiye’nin sınırıdır. Ve elbette Kilisliler böyle büyük bir ülkenin sorumluluğundan payına düşen neyse baş tacı edeceklerdir.” şeklinde konuştu.

Kilis’te yaşananlara karşın yetkililere çağrıda bulunan Badem, şu hususlarda kolaylık sağlanmasını talep etti:

“Kilis’te bilindiği üzere mücbir sebep halinin uzatılması sonucu vergi ve sigorta borçları ertelenmiştir. Bu elbette olumlu ve önemli bir adımdır. Fakat özellikle son iki yıldır esnafın içinde bulunduğu durum düşünüldüğünde altı ay sonra bu borçla yeniden yüzleşmek, sadra şifa bir çözüm ortaya çıkarmayacaktır. Bütünsel bir af söz konusu değilse bile oranlamalarla ilgili hafifletme çabalarının bu konuda önemli bir adım olacağını düşünüyoruz.

Ertelenen kredi borçlarının faizini ödeme işini hazine üstlenirken Kilis’e özgü olarak verilen KOSGEP Kredileri bu kapsama dahil edilmedi. Bu yolla alınmış olan bu kredilerin de bu kapsam da değerlendirilmesini arzu ediyoruz.

Kilis Sanayici ve iş adamlarına Yeni OSB’de verilen arsa bedellerinin yüzde otuzunun ödenmesi isteniyor. Altıncı bölge teşvik kapsamında tamamının devlet tarafından ödenmesini istiyoruz.

Fırat Kalkanı ve akabinde Afrin bölgesinde yeniden yapılanma süreci kapsamında oluşacak imkanlarda başından beri bu problemi en derinden yaşayan Kilisli sanayici ve iş adamlarına pozitif ayrımcılık tanınabileceği kanaatindeyiz.”

Çanakkale Ruhunu Yeniden Canlandırıyoruz

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Genel Başkan Abdurrahman Kaan, Afrin Operasyonu kapsamında bölge halkına destek olabilmek amacıyla Başkanlar Toplantısı’nı Kilis’te yapmaya karar verdiklerini belirtti. Kaan, “Harekât, askerlerimiz tarafından başarıyla sürdürülürken, terör örgütleri tarafından maalesef sınır illerimize saldırılar düzenleniyor. Kilis de zaman zaman roket atışlarına maruz kalıyor. Saldırılar sonrasında da gördüğümüz üzere, Kilis halkının itidalli duruşunun, bu zor zamanlarda son derece kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. İnsanımızın bu olgunluğu karşısında, teröristler amaçlarına ulaşamıyor ve elleri gittikçe daha da zayıflıyor. İşte milletimizin en zor anlarda kenetlenme hali ve bu onurlu duruşu, Türkiye’nin elinde bulundurduğu ve emin olalım ki bütün dünyanın hayranlık duyduğu nimetlerden biridir. Milletimizin, vatan söz konusu olduğunda Çanakkale Ruhunu yeniden canlandırdığını, en son, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası net bir şekilde gördük. Şüphesiz, biz bu gücü vatan sevgisinden, atalarımızın bin bir cefayla koruduğu, miras bıraktığı Anadolu topraklarından alıyoruz.” dedi.

En Ufak Bir Tereddüt Yaşamıyoruz

Türkiye’nin Afrin’e yönelik gerçekleştirdiği operasyonla ilgili en ufak bir tereddüt yaşamadıklarının altını çizen Kaan, “Dünyadaki tüm güçlü devletler, ülkelerinin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı müdahale etmekten kaçınmaz; çünkü bu bir haktır! Türkiye, bugüne kadar diplomatik kanallardan tepkisini ortaya koydu; fakat malum olduğu üzere, Batılı, demokrasi timsali ülkeler başta olmak üzere, ülkemizin sınırları, insanlarımızın can güvenliği tehdit altına girerken, dişe dokunur hiçbir tepki göstermemekle birlikte, zaman zaman açıktan zaman zaman da gizli olmak suretiyle teröre desteklerini sürdürdüler. Türkiye, köklü devlet geleneği olan güçlü bir ülkedir. Dolayısıyla, bu durum karşısında alınacak tedbirler ve yapılacak müdahale konusunda izleyeceği yöntemlere hâkimdir.” diye konuştu.

Ekonominin Sarsılacağına Yönelik Çıkan Haberler Asılsız

Zeytindalı Operasyonu’nun ülke ekonomisini olumsuz etkileyeceğine dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu vurgulayan Kaan, “Biz iş dünyası olarak, ekonominin mevcut durumuna hâkim iş insanları olarak, Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu net bir şekilde görüyoruz. Son dönemde açıklanan makroekonomik veriler, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu görünümün sürdüğüne işaret ediyor ve ekonomik aktivitede 2017 yılı geneline yayılan canlılığın, 2018 yılında da devam edeceği öngörülüyor. Yılın son çeyreğinde %8-%9 bandında bir büyümenin gerçekleşeceğini ve böylece Türkiye ekonomisinin 2017 yılı genelinde %7 - %8 aralığında büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Ortada böyle bir tablo varken, Türkiye gibi güçlü bir ülkenin ekonomisinin sarsılacağını düşünmek, gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle sıcak bir dönemde, bu ve benzeri olumsuz yorumların kasıtlı servis edildiğini düşünmek dahi istemiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaan, “Zorlu mücadelesinde Allah ordumuzu muvaffak eylesin. Operasyonda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize sabırlar, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Asla Ümitsizliğe Kapılmayacağız

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kilis Valisi Dr. Mehmet Tekinarslan, Zeytindalı Operasyonu’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Tekinarslan, “Kilis’e yönelik 100’e yakın saldırı düzenlendi. Tüm bu saldırılara, bizler Kilis halkıyla beraber büyük bir metanet ve sabırla karşılık verdik. Bu süreçte, hüzün ve üzüntüler yaşadık. Ancak bize yakışan, artık hüzün ve üzüntüye gark olmak değil, acılarımızı göğsümüzde söndürüp, zerre kadar yılgınlığa ve ye’se kapılmadan mücadelemize devam etmektir. Bizler yüzlerce yıldır bu topraklarda yaşamanın bedelini ödedik, bugün de bedeli neyse ödeyeceğiz. Bizler de atalarımız gibi, çocuklarımıza, şanlı, şerefli, onurlu, insanlığın kaybettiği değerlerin bayraktarlığını yapan bir ülke, bir medeniyet bırakacağız.” şeklinde konuştu.