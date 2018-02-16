E İhracatta Dikkat Edilecek Noktalar

E-Ticaret sektöründe satışlar her geçen gün artış gösteriyor. Online satışlara gösterilen yoğun ilgi E-Ticaret yatırımcılarının yüzünü güldürüyor. E-Ticaret şirketleri yurtiçi satışlarının yanı sıra, yurtdışına E-İhracat yolu ile açılmaya başladı. Bu konu ile ilgili birçok yatırımcı araştırmalar yapıyor. E-İhracat nasıl yapılır?, Ödeme ve kargo işlemleri nasıl yürütülür?, Kapıda ödeme imkânı tanıyorlar mı? Ya da diğer ödeme seçenekleri neler? İşte E-İhracat Platformu’nun yatırımcılara önerileri…

Neden E İhracat Yapmalısınız?

Aracılık ticareti her geçen yıl tükeniyor. 21. yüzyılda katma değer üretmeyen aracılara yer yok. Google, Facebook ve Criteo sayesinde ihracat yapılan ülkelerdeki toptancı-ithalatçı şirketleri aradan çıkararak nihai tüketicilere direkt olarak ulaşmak mümkün. Türkiye nitelikli bir üretici ülke konumunda. Dünyada ”Made in Turkey” oldukça itibarlı. Bunu avantaja çevirmek ve ülke ekonomisine katkı sağlamak gerekiyor. E-ihracat işi bir odaklanma ve kararlılık işi olduğunu unutmamak gerekiyor. Hangi ülkeyi hedefliyorsanız o ülkenin dilinde müşteri hizmetleri desteği vermek dahil olmak üzere birçok işi aynı anda doğru yapmak zorundasınız.

E İhracat Yapmak İsteyenler Nelere Dikkat Etmeli?

Yerel Dil: Site baştan sona hedef ülkenin diliyle hazırlanmalı. Ürün özelliklerine kadar sitenizi yerelleştirmelisiniz. Google translate API kullanarak ürünlerinizi istediğiniz dile çevirebilirsiniz. Google bunun için aylık çok cüzi bir ücret alıyor. Fakat site menü yapısını kendiniz profesyonelce çevirmeniz çok daha iyi olacaktır.

Yerel Telefon Numarası: İletişim sayfasında hedef ülkeye ait bir müşteri hizmetleri numarası olmalı. Hedef ülkenin IP’lerinden giren ziyaretçiler sadece yerel müşteri hizmetleri numaranızı görmeli. İletişim sayfanızı IP’ye göre özelleştirebilirisiniz.

Yerel Adres: Yerel adres kullanın. Böylece site ziyaretçileriniz sizi o ülkenin yerle e-ticaret sitesi olduğunuzu düşünür. Her ülkede artık hazır ofis sanal ofis sunan şirketler var.

Yerel Ödeme Yöntemleri: Tüm ödeme yöntemlerini aktive edin. IyziCo ile tüm dünyadan kredi kartıyla ödeme alabilirsiniz. Diğer ödeme seçeneklerini de aktif etmek zorundasınız. Mesela Almanya’da kredi kartıyla ödeme yapma oranı sadece %7. Evet yanlış okumadınız. Diğer yandan; Aramex’in Ortadoğu’ya teslimlerde kapıda ödeme imkanı tanıdığını biliyor muydunuz? B2C Direct ile Rusya ve Ukrayna satışlarınızda kapıda ödeme teslimat yapabiliyorsunuz. Yerelleşmenin anahtar kuralı, tüm ödeme yöntemlerini aktif etmektir.

Yerel Pazaryerleri: Hedef ülkenin pazaryerlerine girin. İran’da Bamilo, Rusya’da Ozon ve Lamoda, Almanya’da eBay ve Amazon vs hepsi hazırda var. Siz yeter ki ben e-ihracat yapacağım diyin. Pazaryerlerinde yaptığınız satışların kargolarının içine kendi e-ticaret sitenizin yerel dilde hazırlanmış broşürlerini hazırlayın. Bu mecralardan kendi e-ticaret sitenize çeşitli promosyon ve kampanyalarla müşteri çekin. Nasılsa karlı satıyorsunuz. Kampanya planlamak için yeterince manevra alanına sahipsiniz.

Yerel Müşteri Hizmetleri: Hedef ülkenizin dilini ana dili gibi konuşan bir müşteri hizmetleri temsilcisi işe almak zorundasınız. Tüm iletişim kanallarını açık tutmalısınız; Whatsapp, Viber, Messeneger, canlı chat vs vs.

Yerel Dijital Pazarlama: Google, Facebook ve Criteo artık global ve önü alınamaz şekilde dünya internetini domine ediyor. Online ticareti kolaylaştırıyor, sınırları ortadan kaldırıyor. Hedef ülkeye yönelik reklam çalışmaları yapmalısınız.