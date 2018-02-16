Goldman Sachs’dan Flaş Mavi Kararı!

Goldman Sachs Group Mavi Giyim hisseleriyle ilgili bir son dakika kararı verdi. Sahip olduğu hisselerin bir kısmını elinden çıkaran Group, yeniden yüzde beşin altına indi.

Mavi Giyim Hisselerinin Bir Kısmı Elde Çıkarıldı

Mavi Giyim geçen yıla halka arz ile damga vurdu. Halka arz beklentiden yoğun bir ilgi gördü. Goldman Sachs Group da hisse alımı yapan kurumsal alıcılar arasında yer almıştı.

Goldman Sachs Group’un sahip olduğu Mavi Giyim hisseleri 12 Şubat tarihinde yüzde beşin üzerine çıkmıştı. Çok değil sadece birkaç gün önce yapılan hisse alını toplamda 53 bin 663 adeti göstermişti. Satın alma sonrasında Group’un sahip olduğu pay yüzde 5,05’e ulaşmıştı. İşte yüzde beşin üzerindeki hisseye sahip olma uzun sürmedi.

Pay Yüzde 5,05’den Yüzde 4,95’e Geriledi

Goldman Sachs konuyla ilgili açıklama yaptı. Şirkettin sabah erken saatlerde yaptığı açıklamaya göre 13 Şubat 2018 tarihinde hisselerin bir kısmı elden çıkarıldı. Satılan Mavi Giyim hisselerinin adetininse toplamda 46 bin 24 olduğu kaydedildi. Hisselerin satışı sonrasında Group’un sahip olduğu hisse sayısı yeniden 2 milyon 459 bin 707’ye geriledi. Sahip olunan toplam pay ise yüzde 5,05’lik orandan yüzde 4,95 seviyesine inmiş oldu.

“Hisse Satışı 13 Şubatta Yapıldı”

Şirket ilgili açıklamayı Washington adresinden yaptı. Açıklamada, The Goldman Sachs Group, Inc.’in Mavi Giyimde sahibi olduğu payların yüzde beş eşiğinin altına düştüğünün altı çizildi. Satışın 13 Şubatta yapıldığı kaydedildi.

Şirketin yüzde 27,41’lik bölümü Blue International Holding bünyesinde bulunuyor. Holdingin tümüne ise Akarlılar Ailesi sahip!