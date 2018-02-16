Philips Aydınlatma Satış büyüme Oranlarını Açıkladı

Eindhoven, Hollanda – Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext: LIGHT), şirketin 2017 için tüm yıl ve dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin CEO’su Eric Rondolat; "Philips Aydınlatma olarak, hedeflerimiz doğrultusunda, LED ve bağlantılı aydınlatma sistemlerimiz ve hizmetlerimizdeki büyüme sayesinde, 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışlarımızı arttırdık. Bu da, stratejimizi başarılı bir şekilde uyguladığımızı gösteriyor. Ayrıca LED, profesyonel ve ev kategorilerinde gerçekleştirdiğimiz önemli iyileşmeler ile operasyonel karlılığımızı da arttırırken, sağlam bir serbest nakit akışı elde ettik. Bu sayede, büyüme fırsatlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz, hissedarlarımıza getiri sağlayacağız ve bilançomuzu optimize edeceğiz. Ekibimiz, orta vadedeki görünümümüze ulaşmaya odaklanmayı sürdürüyor” dedi.

2017 Tüm Yıl İçin Öne Çıkan Rakamlar

Geçen yıla oranla %0,5’lik artış ile 6.965 milyon Euro satış (2016: %-2,4)

Geçen yıla oranla toplam LED satışlarında %19’luk artış ile toplam satışlar içerisinde %65’lik pay (2016: %55)

699 milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016: 645 milyon EURO)

90 baz puanlık artış ile %10’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı (2016: %9,1)

281 milyon Euro net gelir (2016: 185 milyon Euro)

403 milyon Euro serbest nakit akışı (2016: 418 milyon Euro)

2017 Dördüncü Çeyrekte Öne Çıkan Rakamlar

Geçen yılın aynı dönemine oranla %3’lük artış ile 1.892 milyon Euro satış (2016: %-3,2)

Geçen yılın aynı dönemine oranla toplam LED satışlarında %19’luk artış ile toplam satışlar içerisinde %68’lik pay (2016 dördüncü çeyrek: %59)

207 milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016 dördüncü çeyrek: 188 milyon Euro)

120 baz puanlık artış ile %10,9’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı (2016 dördüncü çeyrek: %9,7)

38 milyon Euro net gelir (2016 dördüncü çeyrek: 63 milyon Euro)

434 milyon Euro serbest nakit akışı (2016 dördüncü çeyrek: 272 milyon Euro)

Hissedar Getirisi

2017 yılında, hisse geri alımları ve 2016 yılına ait kar paylarının ödemesi için 429 milyon Euro kullanıldı.

2018 yılında hisse başına 1,25 Euro nakdi kar payı ödeme teklifi ile %14’lük bir artış ve %45 oranında kar payı ödemesi

Ana hissedarın elinden çıkardığı hisselere katılım yoluyla, 2018 yılında 150 milyon Euro’ya kadar bir miktara karşılık gelecek şekilde hisse geri alım niyeti

Finansal Değerlendirme

Dördüncü çeyrek 12 ay 2016 2017 fark Yüzdeler hariç, milyon Euro cinsinden 2016 2017 fark %3.0 Geçen yıla/çeyreğe oranla satış büyümesi %0.5 %-4,6 Kur hareketlerinin etkisi %-1,6 %-0,6 Konsolidasyon ve diğer farklar %-1,0 1.934 1.892 %-2,2 Satışlar 7.115 6.965 %-2,1 744 731 %-1,8 Düzeltilmiş brüt kar 2,763 2,752 %-0,4 38,5% 38,6% Düz. brüt kar (satışların %’si olarak) %38,8 %39,5 -507 -471 Düz. Satış ve Genel Yönetim giderleri -1.917 -1.857 -86 -80 Düz. ARGE giderleri -340 -334 -593 -551 %7,1 Düz. dolaylı maliyetler -2.257 -2.191 %2,9 %30,7 %29,1 Düz. dolaylı maliyetler (satışların %’si olarak) %31,7 %31,5 188 207 %10,1 Düzeltilmiş EBITA 645 699 %8,4 %9,7 %10,9 Düzeltilmiş EBITA marjı (%) %9,1 %10 -52 -88 Düzeltilmiş kalemler -166 -128 136 119 %-12,2 EBITA 479 571 %19,3 109 75 %-31,6 Faaliyetlerden elde edilen gelirler (EBIT) 369 441 %19,5 -12 -12 Net finansal gelir/gider -67 -43 -35 -25 Gelir vergisi gideri -119 -117 63 38 %-40,3 Net gelir 185 281 %52 272 434 Serbest nakit akışı 418 403 0,43 0,30 Asgari hisse başına kar (€) 1.26 2.04 34.256 32.130 461010 Çalışanlar (Tam Zamanlı Eşdeğer) 34.256 32.130

Görünüm

2018 yılında, orta vadeli görünümümüze paralel olarak, Düzeltilmiş EBİTA marjımızı %10 ila %10,5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Maliyet azaltma girişimlerimize odaklanmaya devam edeceğiz ve 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle daha yüksek tasarruflardan fayda sağlamayı bekliyoruz. Aynı zamanda, birinci çeyrekte yumuşak bir başlangıç ile, bir önceki yıla oranla tüm yıl bazında satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. 2018 yılında sağlam bir serbest nakit akışı elde etmeyi beklemekle birlikte, nispeten yüksek yeniden yapılandırma ödemeleri nedeniyle, 2017’deki seviyenin biraz daha altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

2018 Mali Takvimi