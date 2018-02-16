Philips Aydınlatma Satış büyüme Oranlarını Açıkladı
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Philips Aydınlatma Satış büyüme Oranlarını Açıkladı


Philips Aydınlatma Satış büyüme Oranlarını Açıkladı
Philips Aydınlatma Satış büyüme Oranlarını Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 16-02-2018 Saat: 13:15
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Aydınlatma sektörünün lider firmalarından birisi olan Philips Aydınlatma 2017 yılı değerlendirmesi yaptı. Değerlendirmelerde satış hedeflerinin arttığı ve kar oranlarının yükseldiği ifade edildi.

Eindhoven, Hollanda – Aydınlatmada dünya lideri Philips Aydınlatma (Euronext: LIGHT), şirketin 2017 için tüm yıl ve dördüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin CEO’su Eric Rondolat; "Philips Aydınlatma olarak, hedeflerimiz doğrultusunda, LED ve bağlantılı aydınlatma sistemlerimiz ve hizmetlerimizdeki büyüme sayesinde, 2017 yılında bir önceki yıla oranla satışlarımızı arttırdık. Bu da, stratejimizi başarılı bir şekilde uyguladığımızı gösteriyor. Ayrıca LED, profesyonel ve ev kategorilerinde gerçekleştirdiğimiz önemli iyileşmeler ile operasyonel karlılığımızı da arttırırken, sağlam bir serbest nakit akışı elde ettik. Bu sayede, büyüme fırsatlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz, hissedarlarımıza getiri sağlayacağız ve bilançomuzu optimize edeceğiz. Ekibimiz, orta vadedeki görünümümüze ulaşmaya odaklanmayı sürdürüyor” dedi.

2017 Tüm Yıl İçin Öne Çıkan Rakamlar

  • Geçen yıla oranla %0,5’lik artış ile 6.965 milyon Euro satış (2016: %-2,4)
  • Geçen yıla oranla toplam LED satışlarında %19’luk artış ile toplam satışlar içerisinde %65’lik pay (2016: %55)
  • 699 milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016: 645 milyon EURO)
  • 90 baz puanlık artış ile %10’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı (2016: %9,1)
  • 281 milyon Euro net gelir (2016: 185 milyon Euro)
  • 403 milyon Euro serbest nakit akışı (2016: 418 milyon Euro)

2017 Dördüncü Çeyrekte Öne Çıkan Rakamlar

  • Geçen yılın aynı dönemine oranla %3’lük artış ile 1.892 milyon Euro satış (2016: %-3,2)
  • Geçen yılın aynı dönemine oranla toplam LED satışlarında %19’luk artış ile toplam satışlar içerisinde %68’lik pay (2016 dördüncü çeyrek: %59)
  • 207 milyon Euro düzeltilmiş EBITA (2016 dördüncü çeyrek: 188 milyon Euro)
  • 120 baz puanlık artış ile %10,9’a çıkan düzeltilmiş EBITA marjı (2016 dördüncü çeyrek: %9,7)
  • 38 milyon Euro net gelir (2016 dördüncü çeyrek: 63 milyon Euro)
  • 434 milyon Euro serbest nakit akışı (2016 dördüncü çeyrek: 272 milyon Euro)

Hissedar Getirisi

  • 2017 yılında, hisse geri alımları ve 2016 yılına ait kar paylarının ödemesi için 429 milyon Euro kullanıldı.
  • 2018 yılında hisse başına 1,25 Euro nakdi kar payı ödeme teklifi ile %14’lük bir artış ve %45 oranında kar payı ödemesi
  • Ana hissedarın elinden çıkardığı hisselere katılım yoluyla, 2018 yılında 150 milyon Euro’ya kadar bir miktara karşılık gelecek şekilde hisse geri alım niyeti

Finansal Değerlendirme

Dördüncü çeyrek

  

12 ay

2016

2017

fark

Yüzdeler hariç, milyon Euro cinsinden

2016

2017

fark

 

  

%3.0

Geçen yıla/çeyreğe oranla satış büyümesi

 

 

%0.5

 

  

%-4,6

Kur hareketlerinin etkisi

 

  

%-1,6

 

  

%-0,6

Konsolidasyon ve diğer farklar

 

  

%-1,0

1.934

1.892

%-2,2

Satışlar

7.115

6.965

%-2,1

744

731

%-1,8

Düzeltilmiş brüt kar

2,763

2,752

%-0,4

38,5%

38,6%

 

Düz. brüt kar (satışların %’si olarak)

%38,8

%39,5

 
             

-507

-471

  

Düz. Satış ve Genel Yönetim giderleri

-1.917

-1.857

  

-86

-80

  

Düz. ARGE giderleri

-340

-334

  

-593

-551

%7,1

Düz. dolaylı maliyetler

-2.257

-2.191

%2,9

%30,7

%29,1

 

Düz. dolaylı maliyetler (satışların %’si olarak)

%31,7

%31,5

 
             

188

207

%10,1

Düzeltilmiş EBITA

645

699

%8,4

%9,7

%10,9

 

Düzeltilmiş EBITA marjı (%)

%9,1

%10

 

-52

-88

  

Düzeltilmiş kalemler

-166

-128

  

136

119

%-12,2

EBITA

479

571

%19,3
             

109

75

%-31,6

Faaliyetlerden elde edilen gelirler (EBIT)

369

441

%19,5

-12

-12

  

Net finansal gelir/gider

-67

-43

  

-35

-25

  

Gelir vergisi gideri

-119

-117

  

63

38

%-40,3

Net gelir

185

281

%52

 

            

272

434

  

Serbest nakit akışı

418

403

  

0,43

0,30

  

Asgari hisse başına kar (€)

1.26

2.04

  

34.256

32.130

461010

Çalışanlar (Tam Zamanlı Eşdeğer)

34.256

32.130

  

Görünüm

2018 yılında, orta vadeli görünümümüze paralel olarak, Düzeltilmiş EBİTA marjımızı %10 ila %10,5’e çıkarmayı hedefliyoruz. Maliyet azaltma girişimlerimize odaklanmaya devam edeceğiz ve 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle daha yüksek tasarruflardan fayda sağlamayı bekliyoruz. Aynı zamanda, birinci çeyrekte yumuşak bir başlangıç ile, bir önceki yıla oranla tüm yıl bazında satışlarımızı arttırmayı hedefliyoruz. 2018 yılında sağlam bir serbest nakit akışı elde etmeyi beklemekle birlikte, nispeten yüksek yeniden yapılandırma ödemeleri nedeniyle, 2017’deki seviyenin biraz daha altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

2018 Mali Takvimi

27 Şubat 2018

2017 Faaliyet Raporu

26 Nisan 2018

2018 ilk çeyrek sonuçları

15 Mayıs 2018

Yıllık Hissedarlar Genel Kurulu

27 Temmuz 2018

2018 yarı-yıl sonuçları

26 Ekim 2018

2018 üçüncü çeyrek sonuçları
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