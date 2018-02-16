Turizm Mücadelesine Devam! Hedef 50 Milyon Turist

TÜRSAB Hepimizin Platformu Kurucu Başkanı ve TÜRSAB 23. Dönem Başkan Adayı Emin Çakmak, milli turizm kanunu, ulusal seyahat sigortası, küresel seyahat portalı ve tur operatörleri ile beraber 50 milyon turist ve 100 milyar dolar turizm geliri elde etmek için çalışmalara başladıklarını aktardı. TÜRSAB Hepimizin Platformu’nun hedefleri, projeleri ve başkan adaylığına ilişkin muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Çakmak, 25 Şubat tarihinde TÜRSAB’ın 23. Olağan Genel Kurulu’nun gerçekleştirileceğini belirterek, 2 Aralık 2017 tarihinde seçimin ertelemesinin ardından yol arkadaşlarıyla beraber turizm mücadelesine devam etme kararı verdiklerini ifade etti.

Turizmin Sorunları Yeniden Masaya Yatırıldı

70 gün içinde 81 şehirde 89 ilçeyi ziyaret ederek 101 ortak akıl toplantısı gerçekleştirdiklerini bildiren Çakmak, 3 bini aşkın delege meslektaşıyla temas sağladıklarını aktardı. Birliğin ve turizm sektörünün gidişatına ilişkin değerlendirmeler yaptıklarını ifade eden Çakmak, turizmin problemlerinin tekrar belirlendiğini dile getirdi. Öncelikli hedeflerinin revize edildiğine işaret eden Çakmak, 2015 senesinde 154 projenin bulunduğunu anımsatarak, bu projelerin şimdiki piyasa koşullarına göre yenilendiğini ve seçim taahhüdü olarak ilanlarını yaptıklarını bildirdi. 11 Ocak 2018 tarihine kadar 37 ortak akıl toplantısı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Çakmak, sektör temsilcileriyle bu toplantıların değerlendirmesini yaparak tekrar TÜRSAB Başkanlığına aday olma kararı aldıklarını anlattı. Çakmak, başkanlığa aday olmasındaki ilk nedenin meslektaşlarına ve turizm sektörüne sahip çıkmak olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’nin cari açık sorununa işaret eden Çakmak, Türkiye’nin geleceğinin turizm ve turizmcilerde olduğunu belirtti. Turizmin 60’ın üzerinde sektörü doğrudan etkilediğini ve canlandırdığına dikkat çeken Çakmak, sektör temsilcileri ve TÜRSAB ailesi olarak görevlerinin ülkenin yüksek katma değer getirileri olan alternatif turizm çeşitliğini uluslararası pazarlara en iyi şekilde tanıtmak olduğunu dile getirdi.