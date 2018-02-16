Loreal En Etik Şirket Seçildi

Dünyanın lider güzellik şirketi L’Oréal, etik çalışma prensiplerini tanımlama ve geliştirme konusunda standartları belirleyen Ethisphere Enstitüsü tarafından 2018’in En Etik Şirketleri’nden biri olarak seçildi. 9.kez bu unvana kayık görülen L’Oréal, sağlık ve güzellik sektöründe, işlerini dürüstlükle yürüten ve etik değerleri iş hayatında herşeyin önünde tutan 3 firmadan biri oldu.

L’Oréal’in Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Jean Paul Agon konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bir şirketin başarısı sadece finansal performansı ile ölçülemez. L’Oréal her zaman etik olmayı stratejisinin ve günlük hayatının kalbine koymuş, erdemli ve sorumlu bir şirket olmak hedefiyle çalışmaktadır. Ethisphere tarafından bu ünvanı almak bizim için gurur verici diye konuştu.

L’Oréal’in Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Grup Etik Direktörü Emmanuel Luli ise, artık şirketlerde etik ve dürüstlük kültürünün en önemli konulardan biri haline geldiğini, etik’in ölçü biriminin güven ve sürdürülebilir gelişim olduğunu, L’Oréal’in temel etik ilkelerinin; dürüstlük, saygı, cesaret ve şeffaflıktan oluştuğunu ifade etti.

2018 yılında, 23 ülkede 57 farklı sektörden 135 firma bu unvan ile onurlandırıldı. Bı yılın ünvan sahiplerinin ortak paydası arasında; etik kültürünü geliştirmek ve ölçümlemek, seffaflık, çeşitlilik ve kapsayıcılık yer alıyor

Ethisphere Enstitüsü CEO’su Timothy Erblich; “2017’den bu yana dünyada bu konuda söylemler çok değişti. Sesimiz daha güçlü çıkmaya başladı. Eskiden ortak hukuk kuralları ile hareket eden global şirketler, artık insanların yaşam şartlarını geliştirmek için öncülük ediyorlar. Bu yıl şirketler bunu güçlü bir şekilde sahiplendiler. Dünyanın en etik şirketleri özellikle liderlikte örnek oldular. Tüm L’Oréal çalışanlarını 9. kez bu ünvanı aldıkları için tebrik ederim. Bu çok önemli bir başarı” dedi