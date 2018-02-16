Bankacılık Sektörü Kredi Hacmini Arttırmaya Devam Ediyor!

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 489 milyon lira yükselerek 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liraya ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın derlediği haftalık istatistik verilerine göre, sektörün kredi hacmi 9 Şubat ile biten işlem haftasında 12 milyar 489 milyon lira yükseldi. Aynı süreçte toplam kredi hacmi 2 trilyon 147 milyar 381 milyon liradan 2 trilyon 159 milyar 870 milyon liraya ulaştı.

Bu süreçte mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 91 milyon lira, mali kesim harici toplam kredi hacmi 1 trilyon 981 milyar 998 milyon lira olarak gerçekleşti. Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (Bankalararası Dahil) geçtiğimiz hafta 11 milyar 366 milyon lira tutarında artış gözlemlendi. Geçen hafta yüzde 0.6 oranında artış gösteren bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 816 milyar 848 milyon liraya yükseldi.

Takipteki Alacaklar 1 Haftada Yüzde 10 Arttı

İstatistiklere göre, tüketici kredileri tutarı 9 Şubat ile biten işlem haftasında 689 milyon lira yükselerek 401 milyar 62 milyon liraya ulaştı. Bu kredilerin 192 milyar 571 milyon liralık bölümü konut kredilerinden, 7 milyar 156 milyon liralık bölümü taşıt ve 201 milyar 334 milyon liralık bölümü ihtiyaç kredilerinden oluşmaktaydı. Aynı süreçte taksitli ticari kredilerin tutarı 145 milyon lira gerileyerek 355 milyar 207 milyon liraya düştü. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0.8 oranında gerileyerek 90 milyar 661 milyon liraya düştü.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 369 milyon liralık bölümü taksitli, 48 milyar 291 milyon liralık bölümü taksitsiz oldu. Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 9 Şubat tarihi itibarıyla bir önceki haftaya kıyasla yüzde 10.3 oranında artarak 15 milyar 752 milyon liraya ulaştı. Aynı süreçte bankacılık sektörünün öz kaynakları ise 418 milyar 401 milyon liradan, 418 milyar 370 milyon liraya düştü.