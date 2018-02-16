Tekzen Karadeniz İçin Özel Kampanyasını Açıkladı

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunan Tekzen, Karadeniz mağazalarına özel akaryakıt kampanyası düzenledi. Kampanya, TekzenKart ile tek seferde yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde Aytemiz'den 15 TL'lik akaryakıt hediye imkanı sağlıyor.

Karadeniz’e Özel Aytemiz Yakıt Kampanyası

Türkiye’de 56 ilde 131 mağazası ile hizmet veren Tekzen, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarını da yenileyerek kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Tekzen’in bu sefer de Trabzon, Samsun, Lovelet, Fatsa, Giresun ve Bafra mağazalarına özel düzenlediği Aytemiz Yakıt Kampanyası 28 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Tekzen mağazalarında; mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunuyor