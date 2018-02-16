Tekzen Karadeniz İçin Özel Kampanyasını Açıkladı
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Tekzen Karadeniz İçin Özel Kampanyasını Açıkladı


Tekzen Karadeniz İçin Özel Kampanyasını Açıkladı
Tekzen Karadeniz İçin Özel Kampanyasını Açıkladı Elif İşçi - Tarih: 16-02-2018 Saat: 14:07
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Türkiye'nin en önemli ev güzelleştirme merkezi olan Tekzen Karadeniz bölgesi için yeni bir kampanya düzenledi. bu kampanya ile birlikte yapılan alışverişlerde Aytemiz'den 15 liralık akaryakıt hediyelerinin olduğu ifade edildi.

Türkiye’nin dört bir yanına yayılan mağazalarıyla müşterilerine geniş ürün yelpazesi sunan Tekzen, Karadeniz mağazalarına özel akaryakıt kampanyası düzenledi. Kampanya, TekzenKart ile tek seferde yapılacak 150 TL ve üzeri alışverişlerde Aytemiz'den 15 TL'lik akaryakıt hediye imkanı sağlıyor.

Karadeniz’e Özel Aytemiz Yakıt Kampanyası

Türkiye’de 56 ilde 131 mağazası ile hizmet veren Tekzen, yeni mağaza açılışlarının yanı sıra mevcut mağazalarını da yenileyerek kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Tekzen’in bu sefer de Trabzon, Samsun, Lovelet, Fatsa, Giresun ve Bafra mağazalarına özel düzenlediği Aytemiz Yakıt Kampanyası 28 Şubat 2018 tarihine kadar geçerli olacak.

Tekzen mağazalarında; mobilyadan ev ve mutfak gereçlerine, inşaat ve tesisat malzemelerinden elektrik ve aydınlatma ürünlerine, bahçe dünyasından evcil hayvan dünyasına kadar çok geniş yelpazedeki binlerce çeşit ürünü aynı çatı altında sunuyor

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