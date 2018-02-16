İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor! İşsizlik Tek Haneye İnecek
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İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor! İşsizlik Tek Haneye İnecek


İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor! İşsizlik Tek Haneye İnecek
İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor! İşsizlik Tek Haneye İnecek Dilara Bozdoğan - Tarih: 16-02-2018 Saat: 14:29
Anasayfa Eko Gündem İş Gücüne Katılım Oranı Artıyor! İşsizlik Tek Haneye İnecek

Türkiye'nin istihdamda çok başarılı bir performans gösterdiğine dikkat çeken Başbakan Yardımcısı Şimşek, 2018’de ekonomik büyümenin hedeflenen program doğrultusunda ilerlemesi halinde işsizlikte de tek haneye inileceğini ifade etti.

Kasım 2017'ye yönelik işsizlik verilerini değerlendiren Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin geçen sene istihdamda önemli bir başarı elde ettiğini söyledi. 2017’de 1 milyon 448 bin vatandaşın istihdam edildiğini anımsatan Şimşek, aynı süreçte 510 milyon nüfuslu 28 AB ülkesinin, 1 milyon 950 bin kişiye iş bulduğunun bilgisini verdi. Diğer ülkelerin istihdam artış oranında göre Türkiye'nin ilk 3'te bulunduğunu belirten Şimşek, bu rakamların çok büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

İşsizlik oranının hala yüzde 10'ların üstünde seyrettiğini belirten Şimşek, buna rağmen mevsimsel etkilerden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 10.1'e düştüğüne işaret etti. Türkiye'de iş gücüne katılım oranının hızla arttığını vurgulayan Şimşek, Türkiye'nin dinamik bir nüfusa sahip olduğunu belirterek, buna rağmen istihdamın arttığını ve işsizlik oranlarının azaldığını dile getirdi. 2018’de ekonomik büyümenin hedeflenen program doğrultusunda ilerlemesi halinde işsizlikte tek haneli rakamlara düşüleceğini belirten Şimşek, çoğu ülkede işsizliğin tek haneli olduğunu fakat bu ülkelerde nüfus dinamiklerinin Türkiye'deki gibi olmadığına dikkat çekerek, iş gücüne katılım oranının diğer ülkelerde bu hızla artmadığını anlattı. Şimşek, çalışma yaşındaki nüfusun ve iş gücüne katılım oranının artması nedeniyle Türkiye’nin istihdamda başarılı olduğunu belirtti.

İstihdamda AB'yi Solladık

Küresel krizin ardından geçen 10 senelik süreçte Avrupa Birliği'nin tümünün 5.2 milyon kişiye istihdam sağladığını anımsatan Şimşek, Türkiye'nin ise bu süreçte 8.4 milyonun üstünde vatandaşa iş olanağı sunduğuna işaret etti. İstihdamın ekonomik büyümeyi destekleyici bir unsur olduğunu belirten Şimşek, istihdam artışının bağımlı nüfusu azalttığını, gelirin arttığını ve bu nedenle iç talebin tasarruf olarak ülkeye geri döndüğünü söyledi.

2018 Ocak ayı bütçe verilerine ilişkin değerlendirme yapan Şimşek, geçen sene ekonominin desteklenmesi için birçok tedbir alındığını, reel sektörün desteklenmesi için vergi indirimleri uygulandığını ve Kredi Garanti Fonu ( KGF)’nin önemli ölçekte devreye alındığını dile getirdi.

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