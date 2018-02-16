Türkiye’nin Otomobili İçin Kararlı Bir Proje Süreci Yürütülüyor

Açıklamalarda, otomobil portföyünün orta vadeli süreçte tek bir platform üstünde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacağı belirtildi. Türkiye'nin Otomobili OGG'nin yapmış olduğu yazılı açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol anlaşması kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu ortaklığında yapılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul'da çalışmaların yürütüldüğü proje ofisinde, proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibinin yapıldığı ifade edildi. Birçok ülkelerde başarılı işlere imza atan çok geniş bir ekiple çalışıldığının vurgulandığı açıklamalarda, devlet tarafından desteklenen “Türkiye’nin Otomobili” projesinde dünya standartlarında bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi.

Proje kapsamında Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde gelinen son durum ve alınan kararlara yönelik açıklamalarda, "Türkiye'nin Otomobili” projesinin uzun vadeli bir yatırım planlaması gerektirdiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, üç modelden oluşan 15 senelik bir yatırım hamlesi planı hazırlandığı ifade edildi.

İlk Aşamada Türkiye’nin Beğenisine Sunulacak

Orta vadeli süreçte tek bir platform üstünden üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyünün, Türkiye’nin gereksinimleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak üretilecek. Uluslararası markalarla rekabet edebilecek güçteki milli üretim araçların ilk modelinin geçmiş dönemlerde açıklandığı gibi 2019 senesinde prototipi, 2021 senesinin sonunda ise seri üretime geçilmesi planlanıyor. İlk önce Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye'nin otomobilinin, yüksek standartlarla üretilecek ve geliştirilecek. Türk sanayisi ve teknolojisi için bir kaldıraç vazifesi görecek olan projede, ikinci aşamada elektrikli Türk araçlarının yalnızca ülkede değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline gelmesi hedefleniyor. Açıklamalarda, bütün bu planlama çalışmaları yürütülürken ilerleyen süreçte açılması planlanan şirketin kilit yöneticilerinin belirlenmesi için de karar aşamasında olunduğu aktarıldı.