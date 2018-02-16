Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı
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Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı


Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı
Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı Dilara Bozdoğan - Tarih: 16-02-2018 Saat: 14:58
Anasayfa Bankalar Tarım Sektörüne Kullandırılan Krediler 86 Milyar Liraya Ulaştı

Türk bankacılık sektörünün tarım sektörüne verdiği kredi desteği 2017 senesinin 12 aylık dönemi boyunca 86.2 milyar lira olarak belirlendi.

Bankacılık sektörünün tarım sektörüne kullandırdığı kredi tutarı 2017 sene sonu itibarıyla 90 milyar liraya yaklaştı. Konuttan kredileri, taşıt kredileri olarak KOBİ ve sanayi sektörü gibi tüm sektörlere kredi veren Türk bankacılık sektörü, vatandaşların temel ihtiyaçlarından sanayi sektörüne ham madde sağlamaya kadar çoğu alanda ciddi bir role sahip tarım sektörüne özel kredi paketleri ile desteğini devam ettiriyor. Son 10 sene içinde çoğu banka "Tarım Bankacılığı" ile 3 milyonu aşkın çiftçiye kredi fırsatı sundu.

Bankalar tohum, sulama sistemi ekipmanları alımı, gübre, fide alımı, sera kurulumu, akaryakıt ve yem alımı gibi farklı alanlarda nakit ihtiyacı olan çiftçilere hasat döneminde veya senede bir defa ödemeli esnek krediler sağladı. Bunun yanı sıra akaryakıt, yem ve ekipman gibi alımlar için özel tarım kartları kullandırdı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nın elde ettiği veriler kapsamında, 2016 sene sonunda 71 milyar 973 milyon lira olan Türk bankacılık sektörünün tarım sektörüne kullandırdığı kredi tutarı 2017’de 86 milyar 197 milyon liraya ulaştı.

Tarım sektörüne kullandırılan krediler, senelik bazda yüzde 19.8 oranında artış gösterdi. Bankalar, tarım sektörüne geçen sene 1.8 milyar lira tutarında gayrinakdi kredi kullandırdı. Tarım sektöründe 2017 senesindeki kredi bakiyesinin 22 milyar 189 milyon liralık bölümü kısa vadeli, 61 milyar 598 milyon liralık bölümü orta ve uzun vadeli, 2 milyar 410 milyon liralık bölümü ise takipteki kredilerden oluşuyor.

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