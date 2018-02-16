Zorlu Enerji Kira Sertifikası İhracatıyla Ödüle Layık Görüldü

Zorlu Enerji 3 Ekim 2017 gerçekleştirdiği kira sertifikasıyla sektöründe bir ilke daha imza atarak Bonds&Loands Ödülü aldı. 200 Milyon TL tutarında gerçekleştirilen ve hali hazırda Türkiye’de reel sektörün gerçekleştirdiği en büyük kira sertifikası ihracı olan bu işlem, enerji sektöründe ilk kez Zorlu Enerji tarafından kullanıldı. Zorlu Enerji, sektöründe bir ilk olarak reel sektörün gerçekleştirdiği en yüksek meblağlı kira sertifikası ihracını gerçekleştirdiği için ödüle layık görüldü. Törende Zorlu Enerji adına ödülü Zorlu Enerji Mali İşler Direktörü Elif Yener aldı.

Türkiye’nin en saygın finansal kurumlarını bir araya getiren Bonds&Loands Ödülü, farklı alanlarda en başarılı finansal işlemlerini değerlendirmeye alıyor. 2013 yılından bu yana düzenlenen etkinlikte başta bankalar ve finansal kurumlar olmak üzere farklı organizasyonlar gerçekleştirdikleri finansal işlemler ve gösterdikleri performanslara göre ödüllendiriliyor.