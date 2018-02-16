Apple Kullanıcılarına Uyarı!

Apple şimdi de Telugu diline ait bir karakterin herhangi bir Mac ya da iOS cihazını çökertebileceği bir hata ile uğraşmak zorunda. Yalnızca tek bir karakter iPhone'unuzu çökertebilir ve iOS'teki iMessage uygulamasının yanı sıra WhatsApp, Facebook Messenger, iOS için Outlook ve Gmail gibi popüler uygulamalara erişiminizi engelleyebilir. Global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, kullanıcıları Telugu karakterini içeren bir mesaj alırlarsa açmamaları konusunda uyarıyor.

İtalyan Mobile World blog sitesi tarafından ilk kez görülen yeni bir hata, yalnızca iPhone'ları değil, aynı zamanda iPad'leri ve Mac'leri de etkiliyor. Apple “chaiOS” adı verilen bir hatayı yakın zaman önce gidermişken şimdi de Telugu diline ait bir Hint dili karakteri olan ve herhangi bir Apple cihazını çökertecek güçteki bir hata ile uğraşmak zorunda.

Daha önceki karakter bazlı işletim sistemi hataları gibi bu yeni hata da herkes tarafından kolaylıkla kullanılabilir. Çünkü bu kusur, kullanıcıların yaklaşık 70 milyon kişi tarafından konuşulan yerli Hint dili Telugu'dan yalnızca tek bir karakter göndermesiyle cihazlarda büyük problemlere yol açabiliyor.

Karakteri içeren basit mesaj alınıp okunduğunda, karakter direkt olarak iPhone'larda, iPad'lerde, Mac'lerde, Apple Watch'larda ve Apple'ın iOS Springboard'unu çalıştıran Apple TV'lerde çöküşü tetikliyor. Uygulamalar karakteri yüklemeye çalışıyor ancak başarısız oluyor ve karakter kaldırılıncaya kadar uygulama düzgün çalışmayı reddediyor. Soruna neden olan iletiyi silmek için en kolay yol ise başka birinden çöken uygulamaya bir mesaj göndermesini istemek. Bu işlem, bildirime doğrudan geçiş yapmanıza ve karakteri içeren tüm satırı silmenize izin veriyor.

Bu karakter, MacOS sürümleri için Safari ve Mesajlar'ın yanı sıra iMessage, Slack, Facebook Messenger, WhatsApp, Gmail ve iOS için Outlook gibi üçüncü parti uygulamaları devre dışı bırakabiliyor. Telegram ve Skype kullanıcılarının ise bu hatadan etkilenmediği görülüyor. Apple’ın, en az üç gün önce bu hatadan haberdar edildiği belirtiliyor ve şirket iOS 11.3'ün piyasaya sürülmesinden önce bir iOS güncellemesiyle sorunu çözmeyi planlıyor.

Pek çok uygulama bu yeni hatadan etkilendiği için global güvenlik yazılımları şirketi Bitdefender Antivirüs, kullanıcıları Telugu karakterini içeren bir mesaj alırlarsa açmamaları konusunda uyarıyor. Bitdefender Antivirüs uzmanları aynı zamanda kötü niyetli kişilerin bu hatayı Apple kullanıcılarını e-posta veya mesajlaşma yoluyla hedeflemek için ya da açık bir sosyal platformda spam yoluyla toplu kaosa dönüştürmek için kullanabileceklerini belirtiyor.