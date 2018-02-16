TAI Singapur Airshow’a Katıldı! Asya Ülkeleriyle Temas Kuruluyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ/TAI), geliştirdiği hava ürünlerinin ihracatı için Asya ülkelerinde temaslar kurmaya devam ediyor. TAI, Türk savunma sanayisinin ürünleri T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri, insansız hava aracı ANKA ve T625 Genel Maksat Helikopteri ile 6- 11 Şubat tarihleri arasında Singapur Airshow'a katıldı.

Asya'nın en önemli havacılık fuarlarından biri olan Singapur Airshow'da, bu modellerin maketlerini tanıtan TAI, standında bölge ülkelerinin üst düzey delegasyonlarını misafir etti. Bölge ülkeleriyle ihracat odaklı mekik diplomasisi sürdüren TAI, fuarda özellikle ANKA olmak üzere bu sene ilk uçuşunu yapması beklenen T625 Genel Maksat Helikopteri için de görüşmeler yaptı.

Pakistan ile ATAK helikopteri konusunda imza için görüşmelerin sürdüğünü TAI yetkilileri, Malezya ve Endonezya ile de ANKA için görüşüldüğünü bildirdi. Özellikle Malezya ile ANKA görüşmelerinde ciddi yol alındığını belirten yetkililer, Singapur’da ATAK ve ANKA’nın yanı sıra T625 helikopteri konusunda pozitif bir atmosfer olduğunu ifade etti.

Bakanlıklarla Üst Düzey Görüşmeler İhracata Hız Kazandırdı

Bölgede T129 ATAK için büyük bir görüşme ağı oluşturuldu. Bunun yanı sıra, Filipinler ve Tayland ile de görüşmeler sürüyor. Yetkililer, Singapur ile Savunma Bakanı başta olmak üzere, Filipinler ile Savunma Müsteşarı, Malezya ile Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı gibi üst düzey görüşmelerin ihracat çalışmalarına hız kazandırdığını belirtti.

Geçen sene Singapur’a ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Singapur’un bölgeye giriş kapısı olduğunu ifade etmişti. Bölgedeki ülkelerle ilişkileri güçlendirmek için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, Türkiye’nin ticaretinin ve yatırımlarının artmasının yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı istediğini aktardı. Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği (ASEAN) ile daha fazla ilgilenmesinin gerekliliğine işaret eden Yıldırım, birliğin 600 milyon kişilik potansiyele sahip olduğuna ve dünyanın 6. büyük ekonomisine denk geldiğine dikkat çekti.