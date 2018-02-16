Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
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Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!


Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor!
Makine Ve Teçhizat Alımlarında KDV Uygulaması Kalkıyor! Dilara Bozdoğan - Tarih: 16-02-2018 Saat: 15:51
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2018 ve 2019 senelerinde makine ve teçhizat alımlarında KDV almamayı planladıklarını dile getiren Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, yapılan yeni düzenleme ile yatırımlarda makine ve teçhizat alımını kolaylaştırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Sanayi üretiminde katma değerli ve yüksek teknolojili ürünlerin payının artması için başlayan "Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı" kapsamında, "Türkiye Makine Sanayi Zirvesi" İzmir'de gerçekleştirildi. Şehirdeki bir otelde düzenlenen zirvenin açılışı esnasında yapmış olduğu açıklamalarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Faruk Özlü, geçen hafta İzmir'i ziyaret ettiğini ve İzmir Teknoloji Üssü'nü müjdelediğine işaret etti.

İzmirlilerin bu projeden memnuniyet duyduklarını belirten Özlü, Teknoloji Üssü projesinin İzmir'i canlandıracağını ve Türkiye'yi güçlendireceğine dikkat çekti. Teknoloji Üssü’nün İzmir'e çok yakışan bir proje olacağını ifade eden Bakan Özlü, İzmir’in tasarım, marka ve Ar-Ge alanlarında öncü bir şehir olduğuna işaret etti. Geçen haftaki gerçekleştirdiği ziyaretinde ülke genelinde 800 Ar-Ge merkezi, 157 tasarım merkezi sayısına ulaşıldığını anımsatan Özlü, merkezlerin sayısının kısa bir süre içinde arttığına işaret ederek, bugün itibarıyla 809 Ar-Ge merkezi ve 159 tasarım merkezine ulaşıldığını bildirdi. Özlü, İzmir'de ise 68 Ar-Ge, 21 tasarım merkezi sayısına ulaşıldığını aktardı.

Makine Sektörünün İhracattaki Payı Artacak

Gelişmiş ülkelerde makine sektörünün ihracattaki payının yüzde 20 seviyesinde bulunduğunu anımsatan Özlü, tasarım, teknoloji, üretim, marka ve pazarlamasıyla yerli ve milli makine sanayisini de yüzde 20 seviyelerine çıkarmayı dilediklerini ifade etti.

​Kalkınma politikasına öncelikli olarak yerli ve milli üretimi koyduklarını bildiren Özlü, kalkınmanın yerlileşme ile başlayacağını belirterek, artık üretim odaklı yerlileştirme ve kalkınma politikası izleneceğini dile getirdi. Bu politikanın yabancı yatırımları kabul etmeyecek bir politika olmadığına dikkat çeken Özlü, tüm yabancı yatırımcılara Türkiye'de üret, girdilerini Türkiye’den tedarik et, istihdam oluştur, burada vergi ver ve buradan ihracat yap çağrısında bulunduklarını aktardı. Özlü, milli ve yerli üretimin stratejik bir duruş ve stratejik bir politika olduğuna değindi.

İzmir Teknoloji Üssü Faruk Özlü Ar-Ge Tasarım Merkezi Makine Teçhizat KDV
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